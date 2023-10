Cameroun-diplomatie culinaire : le ndolè camerounais au centre d’un forum à Douala

Le plat ancestral et traditionnel originaire du Littoral est célébré, le temps d’un forum économique tenu le 27 octobre 2023. C’était dans la salle de conférence André Siaka du Gicam, dans la capitale économique.

En tant que partenaire moral du forum économique sur le thème : “ Diplomatie camerounaise économique de la table : célébration du Ndolê, 47ème plat au monde”, la Fondation Elessa-Lothin-Sen entend mettre sur le feu des projecteurs cette fierté nationale. Il constitue parmi les 500 ingrédients et 300 recettes que compte la cuisine camerounaise, un important levier d’entrer de bénéfices et exploitable pour la diplomatie du pays. « L’objectif recherché est de dire à l’opinion qu’il est important que nous prenions conscience du potentiel gastronomique du pays. Les conférenciers ont développé la pléthore économique et gastronomique que nous avons au Cameroun », relate Lothin Elessa Louis-Deschamps président de la Fondation éponyme.

Le forum économique était également l’occasion pour l’assistance venue nombreuse de discuter sur d’autres spécialités culinaires du Cameroun qui méritent d’être exposées à l’effet de toucher davantage le coeur de cible, les tables et l’Unesco en vue d’une insertion dans son fichier des patrimoines mondiaux à conserver. Cite-t-on entre autres, le koki, le eru, le achu… ou encore le ndolè qui est à l’honneur car étant classé 47ème plat au monde. « Le ndolè aujourd’hui se hisse au plan international. Le poulet DG, on le trouve en France dans les banquets et dans les surgelés. C’est cette évolution qui fait qu’aujourd’hui tout le monde mange la nourriture de chacun. Et en plus, elle commence à s’exporter », pense Gaston Kelmann, conférencier.

Le Forum économique de la Fondation Elessa Lothin-Sen s’achève par une soirée récréative baptisée “Ndolè party pro network“ dans un restaurant de la cité capitale économique Douala. L’on annonce pour la prochaine édition, la participation de pays étrangers.