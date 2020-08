Cameroun: Harouna Bako, DGA du PAK, cité dans le directoire du concessionnaire du terminal polyvalent du port de Kribi

Kribi Multipurpose Terminal, présentée comme la filiale de la société philippine ICTSI, est dirigée par la Camerounaise Kathy Laure Magne. Exhaustif

Constituée le 24 juillet 2020 avec un capital d’un milliard de F CFA, auprès du cabinet de Berthe Lydie Mime Ngo Ndoum, notaire à Kribi (Sud-Cameroun), Kribi Multipurpose Terminal (KMT) a obtenu formellement, le 27 juillet 2020, le contrat de concession du terminal polyvalent du port en eau profonde de Kribi, pour une durée de 25 ans.

L’annonce légale de constitution de KMT révèle qu’en plus de son président Hans-Ole Madsen (vice-président de la société philippine International Container Terminal Services, ICTSI, pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique), cette instance a actuellement trois membres: Christian Martin Razon Gonzalez (directeur général d’ICTSI), Julien Frédéric Krongrad (directeur du développement des concessions portuaires et des investissements dans les infrastructures en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe pour ICTSI) et le Camerounais Harouna Bako (directeur général adjoint du Port autonome de Kribi, entreprise publique qui gère le port en eau profonde de Kribi).

La société KMT, présentée comme la filiale d’ICTSI, a comme directrice générale la Camerounaise Kathy Laure Magne (photo, en rouge).

Sa biographie officielle indique qu’elle assume ce poste depuis avril 2020, après un peu plus de sept années passées comme directeur financier de l’opérateur portuaire néerlandais APM Terminals en Côte d’Ivoire.

Kathy Maure Magne a aussi travaillé, entre 2005 et 2010, à des services financiers et de comptabilité au sein de Douala International Terminal (DIT), société qui a exploité le terminal à conteneurs du port de Douala de 2005 à 2020. DIT était pilotée par le groupe français Bolloré et APM Terminals.

Titulaire d’une Maîtrise en sciences et techniques comptables et financières (MSTCF) de l’université catholique d’Afrique centrale – Cameroun -, la DG de KMT poursuit sa carrière dans le secteur portuaire… où elle a commencé en janvier 2003; comme comptable au sein de la filiale camerounaise de l’armateur danois A.P. Møller-Mærsk.

KMT a été constituée avec un directoire dont les premiers membres (Hans-Ole Madsen, Christian Martin Razon Gonzalez, Julien Frédéric Krongrad et Harouna Bako) ont officiellement un mandat de deux ans.