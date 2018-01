Le Cameroun domine le classement Jeune Afrique 2017 des sélections nationales

Les Lions indomptables succèdent ainsi à la RDC, leader de ce classement en 2016.

Jeune Afrique a publié son classement annuel des sélections africaines. Pour le magazine panafricain, la meilleure sélection africaine de l’année est celle du Cameroun. Les Lions Indomptables doivent principalement cette distinction à leur victoire lors de la CAN 2017 (Gabon), la cinquième de leur l’histoire.

On note cependant que ce succès a Ă©tĂ© terni par des performances en baisse les mois d’après. Les poulains du coach Hugo Broos n’ont pas pu dĂ©crocher leur billet pour le Mondial 2018 au profit du Nigeria, avec au passage une lourde dĂ©faite 4-0 enregistrĂ©e lors des Ă©liminatoires. Le parcours des Lions en Coupe des ConfĂ©dĂ©rations a Ă©galement Ă©tĂ© assez dĂ©cevant, car il s’est arrĂŞtĂ© dès le premier tour avec un bilan d’un match nul et de deux dĂ©faites.

Dans le reste du classement, le Sénégal (2e) et le Maroc (3e), complètent le podium. Le Sénégal est ainsi récompensé de sa campagne de qualification quasi-parfaite pour la coupe du monde (4 victoires et 2 nuls en 6 matchs). Le Maroc, meilleure défense des éliminatoires du mondial (0 but encaissé en 6 matchs), profite aussi de sa qualification pour le Mondial Russie 2018.

L’Égypte est quatrième du classement et la Tunisie clĂ´t ce Top 5. Le NigĂ©ria arrive ensuite, le Burkina Faso est 7e, suivi de la RDC Ă la 8e position, le Ghana est 9e et l’Ouganda 10e. Les grands perdants du classement sont l’AlgĂ©rie qui est 15e et la CĂ´te d’Ivoire 11e.