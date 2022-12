Cameroun : Douala accueille une conférence sur le transport aérien

La firme internationale d’audit et de conseils spécialisée dans le transport aérien, Bekolo & Partners et ses partenaires, organisent une conférence internationale sur le Transport aérien en Afrique centrale (Citac).

Cette conférence se tiendra les 18 et 19 janvier 2023 à l’hôtel « Best Western Plus Soaho Douala Airport ». Il s’agit d’une concertation de haut niveau qui regroupera les professionnels, les investisseurs, les experts financiers, les contrôleurs, les consultants, et les dirigeants de l’industrie du transport aérien, afin d’identifier la nature et les causes des problèmes auxquels fait face ce secteur d’activité en Afrique Centrale, et de proposer aux décideurs et aux acteurs, des solutions pratiques et innovantes en vue de le redynamiser.

Les principaux thèmes de la conférence porteront sur le marché, les modèles d’affaires, les coûts d’exploitation, les mécanismes de financement, le rôle des états, la coopération, et la gouvernance. Ils seront présentés par des experts expérimentés. La modératrice de la Conférence est Madame Marylin Thomas, Avocate, membre du barreau de la province de Québec, Canada, qui compte plus de 20 ans d’expérience professionnelle dans l’industrie aérospatiale où elle a développé une solide expertise dans les opérations aéronautiques, notamment dans les ventes et les négociations de contrats d’acquisition et de location d’avions.

Elle est actuellement directrice des opérations commerciales pour l’un des principaux constructeurs d’avions privés. Marylin s’est rendue plusieurs fois sur le continent africain où elle a rencontré des responsables publics et des dirigeants de compagnies aériennes. En plus, cette conférence sera une occasion pour les participants venant de tous les continents et métiers de l’aviation, de développer leurs affaires à travers des rencontres en B to B.

Outre Marylin, il y aura deux autres modérateurs : Serge Esso et Jean Jacques Robert Nkamgaing. Le premier cité est un expert en Droit des Affaires Internationales, commerce international, gestion des parties prenantes PDG de la firme Glencoe Advisory, spécialisée dans le conseil institutionnel aux investisseurs internationaux. Il a plus 25 ans d’expérience professionnelle.

Le second est un expert International en Transformation Business & Résilience Organisationnelle Jean-Jacques Robert Nkamgang est le Chief Exécutive Officer de NextWorld Consulting, société de conseil basée à Dubaï (Emirats Arabes Unis). Il est également un expert international reconnu dans les domaines de la Transformation Business & Digitale, de la conduite du changement, de l’optimisation des performances, et de la résilience organisationnelle.

Comme conférenciers, il y aura, entre autres, Emile Christian Bekolo. Il est expert-comptable. Il est membre de l’Ordre nationale des experts comptables du Cameroun (Onecca), agrée par la Cemac, consultant, auditeur, commissaire aux comptes de compagnies aériennes en Afrique ; Englebert Zoa Etundi. Un Ingénieur général de l’Aéronautique Civile Expert en sécurité de l’Aviation Civile, en assurance qualité pour les services ATS et en systèmes des technologies de l’information et des télécommunications.

Gil Blas Sop Tagne sera également présent comme conférencier. Il est un Expert en financement de projets ; Directeur de la mobilisation des ressources de la banque de développement des Etats de l’Afrique centrale. Le sénégalais Alioune Touré participera aussi aux échanges. Il est expert-comptable, expert financier, expert judiciaire activités Oil & Gas du transport aérien. Francis D. WEGA sera également l’un des orateurs. Il est un expert international en management de projet et management stratégique.