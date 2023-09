Cameroun-Douala : l’AUF évalue le projet Pricnac

La réunion des bénéficiaires de la subvention du projet Promotion de la recherche, l’innovation et la culture numérique en Afrique centrale (Pricnac) supporté par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) se tient depuis le 27 septembre 2023.

17 ! C’est le nombre de micro-projets subventionnés par le projet Pricnac à hauteur de deux millions sept cent trente mille euros. Dans son mot de bienvenue, le vice-recteur de l’AUF et directeur régional par intérim Afrique centrale et Grands lacs (AUF-DRACGL) fait mention de l’importance du réseautage à travers les activités du réseau Pricnac qui doivent s’étendre dans tous les pays ACP.

Le Pr. Pierre-Jean Loiret en profite pour annoncer à l’assistance la venue en 2024 d’un important projet avec les partenaires Pricnac en Guinée équatoriale. M. Loiret demande également une prorogation du délai afin de déployer « toutes les potentialités du projet », plaide-t-il.

Le président du Reifac pour sa part, espère à travers Pricnac, la mise en place d’un environnement inclusif dans tous les pays d’Afrique centrale et la réduction de la pauvreté. Il est rejoint au pupitre des déclarations en présentiel par le secrétaire général de l’Association des universités africaines (AUA). Le Pr Olusola Oyewole procède à une présentation succincte de l’Agenda d’innovation et l’initiative African Network for Research. L’universitaire ne manque pas d’adresser des mots de félicitations à l’équipe projet de Pricnac qui selon lui est « unique” car couvre huit pays d’Afrique centrale.

Quant au secrétaire général du CAMES, le Pr. Souleymane Konaté, les efforts des parties prenantes de Pricnac mérite d’être salués leur juste valeur. « Le CAMES encourage vivement toutes les parties incluses dans ce projet à collaborer étroitement à conduire un réseau solide. Nous exhortons tous les membres du consortium à travailler activement et à renforcer la collaboration et le partenariat entre les institutions de recherche, les universités et les ONG », déclare le Pr. Souleymane Konaté, secrétaire général du CAMES.

Prenant la parole au nom de la ministre camerounaise de la Recherche scientifique et de l’innovation (minresi), Dr Amina Djouldé salue avec « véhémence” le projet Pricnac. Elle leur demande aux bénéficiaires des subventions d’en faire bon usage, de faire preuve de créativité ainsi que de mettre à profit les leçons apprises.

« En réalité, Pricnac est un projet hautement compétitif à caractère fédérateur qui apporte d’une part les moyens financiers, logistiques et l’expertise supplémentaire pour la mise en œuvre de la recherche et l’innovation d’une part. D’autre part, il favorise la mutualisation des centres de recherche », fait savoir Dr Amina Djouldé, directrice de la coopération scientifique et technique, représentante du Minresi. Ces phases d’allocutions étaient entrecoupées par des prises de parole à distance du président d’Obréal et de l’OEACP, tous partenaires de Pricnac.

Parmi les bénéficiaires des subventions de Pricnac, figurent ceux des e-entrepreneuses de l’École nationale supérieure polytechnique de Maroua. « Il s’agira à travers notre projet de vulgariser l’utilisation des TIC dans la commercialisation des produits des femmes entrepreneures. C’est un projet innovant qui consiste aussi à faire la promotion des produits de recherche. Dans notre projet, nous voulons toucher 200 femmes dans la région de l’extrême-nord et à Moundou », affirme Aïssatou coordonnatrice du projet E-entrepreneuses.

« Cette séance de travail est essentielle pour la suite de ce projet. Nous avons terminé la première phase avec plusieurs réalisations. Après celles-ci, nous allons procéder à la seconde avec neuf autres projets sélectionnés. Nous espérons qu’à la fin de ces projets, nous aurons les résultats escomptés en début de lancement », explique Jean Calvin Tjombé, coordonnateur du projet Pricnac.

La rencontre des bénéficiaires de la subvention Pricnac se poursuit jusqu’à vendredi 29 septembre à Douala. Il sera aussi question de discuter entre les experts présents des initiatives de promotion et de valorisation de la recherche et de l’innovation et en Afrique.