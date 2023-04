Cameroun-Douala : le directeur de l’hôpital Laquintinie nie le vol d’un bébé

Le Pr Noël Emmanuel Essomba déclare dans un communiqué en date du 03 avril que le « fœtus non viable » a été évacué dans le vidoir.

La voix la plus autorisée de l’hôpital Laquintinie rejette toute accusation de vol de bébé dans sa formation sanitaire. Dans son communiqué, le directeur précise ce qu’il faut en retenir : « Il n’y a pas eu de vol de bébé à l’hôpital Laquintinie de Douala ». Le Pr Noël Emmanuel Essomba aboutit à cette conclusion, selon lui, après avoir mené des investigations, regroupé le personnel soignant et la famille. Mais où est donc passé le bébé ? Voici sa version des faits.

« La jeune dame concernée, arrivée pour menace d’avortement tardif inévitable, a expulsé un fœtus non viable. L’action d’une de nos stagiaires ayant échappé à la vigilance de nos sages-femmes a malencontreusement abouti à l’évacuation de ce produit de conception dans le vidoir. Seulement à son réveil, la jeune dame sera réfractaire aux explications données par ces dernières ; s’en suit alors une série d’incompréhensions », déclare le directeur de l’hôpital.

La jeune dame prénommée Esther Aurélie rejette la thèse du patron de l’hôpital sur plusieurs points. D’abord, elle dit être allée pour un accouchement normal, et non pour régler un problème d’avortement. Ensuite, dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, elle explique avoir été accouchée sans incident. Enfin, dans une interview donnée sur radio Equinoxe, elle soutient qu’ils parlent d’avortement parce qu’ils « veulent camoufler l’histoire… Ils sont venus me demander pardon », dit-elle.

Selon sa déclaration dans la vidéo, la jeune dame s’est rendue à l’hôpital le 30 mars pour l’accouchement, alors qu’elle était à huit mois de grossesse. Selon elle, le fœtus et le placenta sont sortis. Mais sa famille (sa maman et son mari) qui n’a pas eu accès à la salle d’accouchement et elle-même n’ont vu ni ce fœtus, ni son placenta. Lorsque sa maman demande qu’on les lui montre, ils répondent que la stagiaire a pris elle a jeté dans le vidoir.