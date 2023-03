Cameroun-Douala : l’initiative The Okwelians Venture Fund au service de l’innovation sociale

La communauté vient de lancer « The Okwelians Venture Fund », un projet qui vise à soutenir les membres de ladite communauté.

Dans la perspective d’accompagner la transformation durable du Cameroun, The Okwelians Venture Fund (OVF) est perçu par plus d’un comme étant une initiative à encourager. Surtout que, comme le témoigne Saphie Alim, la directrice engagement et sponsoring de The Okwelians : « Le financement fait partie des principales attentes des entrepreneurs. C’est principalement pour cette raison qu’on se retrouve ici pour le lancement de The Okwelians Venture Fund. OVF est donc une nouvelle opportunité pour mobiliser et engager notre communauté autour de l’innovation sociale afin de bâtir ensemble ce Cameroun fier, prospère et solidaire ».

Quant à Rosine Ekambi Soppo en charge de la gestion des investissements et coordonatrice projet de The Okwelians Venture Fund, le projet lancé souhaite apporter une plus-value aux entreprises qui seront accompagnées pour qu’elles quittent du stade de TPE ». Pour ce faire, The Okwelians Venture Fund est doté d’une taille de fonds de 200 millions de FCFA ; les prêts accordés se situent dans l’intervalle de 600.000-20 millions de FCFA.

« OVF intervient à la phase de démarrage des entreprises ; l’idée étant de les aider à améliorer leurs organisations, à les financer et à leur permettre d’atteindre un stade de maturité un peu plus élevé », ajoute Rosine Ekambi Soppo, coordonnatrice projet de The Okwelians Venture Fund. Une vision d’ailleurs partagée par les porteurs de projets présents lors du lancement de The Okwelians Venture Fund.

« En tant qu’étudiant et jeune entrepreneur, nous n’avons pas seulement besoin de financement, mais d’accompagnement au niveau structurel. OVF est une entité qui pourra nous aider à structurer notre entreprise », lance Guy Martial Keyou, ingénieur logiciel à l’initiative de KMS entreprise, une start-up dédiée à apporter des solutions informatiques aux petites et moyennes entreprises.

La cérémonie de lancement de The Okwelians Venture Fund s’achève par le mot de clôture de de son président. Jacques Jonathan Nyemb en profite pour remercier les participants, ainsi que l’équipe dirigeante du think do tank The Okwelians. Il invite par ailleurs les membres de ladite communauté à se rapprocher de l’équipe de gouvernance en charge de la sélection des projets de l’entité, afin de bénéficier des financements qu’offre The Okwelians Venture Fund.