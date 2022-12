Cameroun-drame de Damase : le gouvernement prend des mesures

Tandis que le chef de l’Etat Paul Biya exprime sa compassion à l’endroit des victimes, le ministre Paul Atanga Nji prend des mesures conservatoires sur le lieu du sinistre.

15 personnes ont perdu la vie au quartier Damase à Yaoundé le dimanche 27 novembre 2022 des suites d’un glissement de terrain. De nombreux rescapés portent des blessures à l’issue du sinistre. Les autorités de la République depuis le plus haut sommet de l’Etat ne sont pas indifférentes. Dans un télégramme adressé au gouverneur de la région du Centre, le président de la République exprime sa compassion et adresse ses condoléances aux familles des victimes.

« Monsieur le gouverneur, j’ai pris connaissance avec tristesse du bilan humain très élevé provoqué par l’éboulement de terrain provoqué au quartier Damase à Yaoundé. J’accorde la plus grande attention à la bonne coordination des opérations de secours ainsi qu’à l’assistance d’urgence des parents des victimes et aux sans-abris. Je vous demande d’adresser mes sincères condoléances aux familles endeuillées et mes souhaits de prompt rétablissement aux blessés. J’y associe la compassion émue de mon épouse », écrit Paul Biya à Naseri Paul Bea.

Par ailleurs, trois jours après la catastrophe, le ministre de l’Administration territoriale effectue une visite sur le site. En compagnie du maire de la ville de Yaoundé, du gouvernement de la région du Centre, le préfet du Mfoundi et du sous-préfet de l’arrondissement de Yaoundé 3, Paul Atanga Nji a fait le tour des lieux avant de prendre des mesures. Le Minat a donné des instructions en vue de la sécurisation de la zone. Ces instructions concernent aussi la poursuite de l’enquête prescrite par le chef de l’Etat. A cela s’ajoute la prise en charge hospitalière des rescapés.

Lors de sa visite, Paul Atanga Nji a donné l’ordre de délocaliser l’école maternelle et primaire Firm Foundation Anointed Academy. Pour cause, l’établissement est situé sur le site à haut risque, non loin de la zone où s’est produit l’éboulement.