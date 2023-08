Cameroun : Dschang accueille le congrès international des femmes africaines

Les femmes du Centre de promotion de la femme et de la famille seront dans la ville universitaire de Dschang le 31 juillet pour une rencontre sur leur autonomie.

Eduquer, sensibiliser, former et autonomiser les femmes africaines tout en préservant les valeurs africaines. C’est le défi que doivent relever les femmes du Centre de promotion de la femme et de la famille. Elles discuteront des voies et moyens d’y parvenir. Ce sera le lundi 31 juillet 2023, à Dschang, dans la région de l’Ouest. Le thème de la rencontre est « La participation citoyenne des femmes pour la transformation des communautés africaines ».

L’objectif est de permettre à chaque femme d’acquérir des compétences en matière de leadership. « Le Congrès international des femmes africaines est une occasion unique de rencontrer des femmes leaders africaines talentueuses qui ont un impact significatif dans leurs communautés », a déclaré Adeline Tsopgni, présidente de l’association Cameroon Dedate, qui organise l’événement.