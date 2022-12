Clinic Home est un hôpital virtuel dédié à la médecine à domicile. Qui est accessible via le site internet « www.clinichome.cm » ou via appli mobile ou par appel direct ou whatsapp. Les services disponibles sont : les consultations médicales à domicile, le prélèvement d’examens de laboratoire à domicile, les soins infirmiers à domicile, la livraison de médicaments et les téléconsultations médicales. Elle compte un effectif de plus de 200 médecins et infirmiers dans les villes de Douala et Yaoundé, et permet par ses services de désengorger les hôpitaux, améliorer la prise en charge médicale et participer à l’emploi médical et paramédical. A cette date, d’après Google Analytics nous comptons depuis le lancement de l’application près de 6500 utilisateurs actifs sur la plateforme web.