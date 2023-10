Cameroun-Eboulement de Mbankolo : des leaders politiques et religieux expriment leur compassion

Le chef de l’Etat Paul Biya, le président national du MRC, Maurice Kamto, le président du PCRN Cabral Libii, l’archevêque de Yaoundé, Mgr Jean Mbarga expriment leur réconfort à l’endroit des familles des victimes et des blessés.

Suivant le bilan officiel, 30 personnes ont perdu la vie dans un éboulement de terrain au quartier Mbankolo à Yaoundé, le dimanche 08 octobre 2023. Sous la pression des eaux de pluie, la digue d’un lac artificiel créé au temps des Allemands a cédé sur le flanc d’une colline. Des dizaines d’habitations en contre-bas ont été rasées. Ce drame suscite de nombreuses réactions, dont celles des leaders politiques et communautaires.

D’abord, le chef de l’Etat Paul Biya. Dans un télégramme adressé au gouverner de la région du Centre, Naseri Paul Bea, S.E Paul Biya dit accorder « une plus grande attention à la bonne coordination des opérations de secours, ainsi qu’à l’assistance d’urgence aux parents des victimes et aux sans-abri ». Le chef de l’Etat demande au gouverneur d’adresser « ses sincères condoléances aux familles endeuillées » ainsi que ses « souhaits de prompt rétablissement aux nombreux blessés ».

Outre ce message de condoléances, Paul Biya a envoyé dans la nuit du 09 octobre dernier, une cargaison de dons en faveur des familles sinistrées. Elle est composée du matériel de couchage et des produits de première nécessité. Les dons ont été acheminés aux populations par le sous-préfet de l’arrondissement de Yaoundé 2,

Ensuite, président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC). Dans une déclaration, au nom des militants du MRC et en son nom, Maurice Kamto adresse ses « condoléances les plus émues aux familles des personnes décédées ». L’homme politique « souhaite un prompt rétablissement aux blessés et aux personnes hospitalisées. À toutes les familles si durement éprouvées, à toutes les personnes en détresse j’exprime ma totale solidarité ainsi que celle des militants et sympathisants du MRC », écrit le tireur de penalty.

Le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale exprime ses « plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes ». Cabral Libii dit partager leur « peine » et leur « douleur ». Des sentiments qui font se poser une question à Serge Espoir Matomba : « Comment vivre avec tant de tristesse ? » Le président national du Peuple uni pour la rénovation sociale déclare que son « cœur est meurtri par ce drame » qui le « laisse sans voix ». Il exprime ses « condoléances à toutes les familles éprouvées ».

Enfin, Monseigneur Jean Mbarga, archevêque de Yaoundé « se joint à toutes les populations de l’arrondissement de Yaoundé 2è pour présenter ses condoléances à toutes les familles endeuillées (…) Il prescrit à tous les chrétiens de l’archidiocèse de Yaoundé de prier pour le réconfort des familles meurtries ».

D’autres réactions des corporations dont l’Ordre national des architectes du Cameroun ont exprimé leur compassion suite à cette catastrophe meurtrière.