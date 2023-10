Cameroun-Eboulement de Mbankolo : l’opposition accuse le gouvernement

Cabral Libii et Maurice Kamto tentent de relever la responsabilité du gouvernement dans la protection civile des populations.

Après la catastrophe de Mbankolo, que les membres du gouvernement et les autorités administratives apportent le secours et le réconfort sur le site et dans les formations sanitaires. Certains leaders d’opposition questionnent les causes de cet incident de plus et tentent d’établir la responsabilité du gouvernement.

Pour Maurice Kamto, le drame de Mbankolo réactive le débat à propos de « l’aménagement du territoire et l’aménagement urbain ». « Combien de drames liés à l’absence de rationalisation de la gestion de l’espace urbain faudra-t-il pour que le pouvoir comprenne que gérer c’est prévoir ? » s’interroge le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun. Maurice Kamto appelle par conséquent « le gouvernement à mobiliser d’urgence les moyens financiers conséquents pour venir, effectivement, en aide aux sinistrés ».

Pour Cabral Libii, « ce drame est une nouvelle illustration de l’incurie du gouvernement. Les autorités ont failli à leur devoir de protection civile des populations », insiste le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (Pcrn). Le député de la nation demande au gouvernement de prendre « des mesures urgentes pour prévenir de tels drames à l’avenir ». L’homme politique souligne l’urgence de « renforcer la surveillance des zones à risques et de mettre en place des mesures de prévention ».

Le gouvernement pour sa part dit avoir pris en urgence, des dispositions pour apporter des secours aux sinistrés, sécuriser le site, rechercher les disparus, de proposer un soutien psychologique aux personnes affectées. De plus, présent sur le terrain le lundi 09 octobre 2023, le ministre de l’Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha Courtès, a annoncé la poursuite cette semaine des opérations en vue de la libération des zones non constructibles.

Dans le communiqué signé le 09 octobre du porte-parole du gouvernement, le ministre René Emmanuel Sadi, le gouvernement appelle les Camerounais à « rester vigilants face aux conditions météorologiques actuelles et aux risques géologiques », ainsi qu’au « respect scrupuleux des normes » en matière de construction.