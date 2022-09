Cameroun-écoles primaires : distribution annoncée de près de 2 millions de livres

Le début de l’opération de distribution de ces manuels scolaires est prévu au 15 septembre 2022 sur l’ensemble du territoire.

Ce sera bientôt un souvenir, l’époque où l’on dénombrait 12 élèves pour un livre. Depuis deux ans, la situation semble s’améliorer. Le programme d’appui à la réforme de l’éducation au Cameroun (Parec) fixe l’objectif d’avoir un livre pour deux élèves. En vue de l’atteinte de ce but, le Parec annonce la distribution de1 803 906 livres dans les écoles primaires publiques du Cameroun à partir du 15 septembre prochain.

Ce sont des manuels scolaires essentiels de français, d’anglais et de mathématiques. Ils sont destinés aux niveaux III dans les écoles primaires, ce qui renvoie aux classes de cours moyen première et deuxième année du sous-système francophone. Dans le sous-système anglophone, il s’agit des class 6 et class 6. Cette opération est à sa troisième édition en 2022.

En 2021, les élèves des niveaux II (cours élémentaires 1 et 2, class 3 et class 4) ont reçu près de 2,5 millions de livres. En 2020, lors de la première édition, l’initiative a fait un don de près de 3 millions de livres aux élèves des niveaux I (Section d’initiation à la lecture, cours préparatoire, class 1 et class 2).

Selon le coordonnateur du Parec Ambroise Owotsogo Onguene, un distributeur a été contracté pour assurer le partage des manuels. Son travail est de porter des ouvrages des centres de collecte jusqu’aux écoles primaires publiques. Dans les zones en crise, la distribution se fait jusque dans les inspections d’arrondissements.

La distribution gratuite des manuels scolaires découle de la signature d’un accord de partenariat entre le gouvernement camerounais et la Banque mondiale. Cet accord porte sur des points dont la réforme de la politique du livre. Cette dernière implique la distribution gratuite des ouvrages aux élèves.