Cameroun : EDC lance un projet d’électrification de huit régions du Cameroun

L’entreprise a lancé un appel d’offres international pour le recrutement d’experts qui vont réaliser 65. 100 branchements.

L’entreprise Electricity Development Corporation (EDC) envisage d’étendre le Projet de renforcement et d’extension des réseaux électroniques de transport et de distribution (Preretd). Dans le cadre de ce projet, EDC ambitionne d’alimenter 495 localités réparties dans 28 départements à travers huit régions du pays. Pour mener à bien cette mission, l’entreprise sollicite l’appui d’experts pour les études, la fourniture, le montage et le raccordement de 65 100 branchements.

Un appel d’offres international a été publié à cet effet le 01er octobre dernier. Dans le cadre de ce projet, 23 100 branchements seront réalisés dans les régions du Centre et du Sud, 33 300 autres dans les régions du Littoral, de l’Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le troisième appel concerne 8 700 branchements qui seront effectués dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord.

Théodore Nsangou, le directeur général d’Edc, explique dans ce document que « les lots étant distincts, un soumissionnaire peut être attributaire d’un ou de plusieurs lots ». La seule condition à remplir dans ce cas est que le soumissionnaire « présente des capacités techniques et financières exigées pour chacun des lots concernés et pour ceux qui sont regroupés ». Les soumissions à cet appel d’offres, signé le 26 septembre par le Dg d’EDC, sont attendues au siège d’Edc à Yaoundé au plus tard le 04 décembre 2018.

Les travaux du Preretd bénéficieront d’un financement de la Banque africaine de développement (Bad), à travers le Fonds africain de développement. En effet, le Preretd vise à contribuer à l’augmentation du taux d’électrification du Cameroun, par la couverture progressive de la demande non desservie du pays et le raccordement de nouveaux abonnés.

Le Preretd, exécuté par EDC, compte plusieurs réalisations à son actif, notamment la construction du poste d’Ebolowa et les sorties moyennes tensions Mvila et Ambam, la ligne haute tension qui va permettre d’injecter l’électricité dans le réseau interconnecté Sud (RIS) et l’évacuation de la ligne d’énergie électrique de la centrale de Memve’ele dans le RIS.

Le Preretd comprend aussi l’installation de nouvelles lignes basse, moyenne et haute tensions et de postes de transformation dans 8 des 10 régions du Cameroun. À terme, ce projet devrait permettre d’alimenter 423 localités en connectant 1,3 million de foyers en énergie électrique.