Cameroun-éducation : la crise anglophone met 700 000 enfants en difficulté

Le chiffre a été évoqué lors de la célébration de la journée mondiale de l’éducation qui s’est déroulée hier 24 janvier 2023.

«Depuis 2017, l’éducation de 700 000 enfants dans les deux régions anglophones du Cameroun a été perturbée par les insurgés séparatistes et les militaires. Les leaders séparatistes ont sans cesse ordonné la fermeture de nombreuses écoles dans ces deux régions, en particulier le lundi, qui est jusqu’à présent considéré comme une ville fantôme et mortelle. Malheureusement, ceux qui souffrent le plus sont les enfants et les jeunes qui paient le prix fort en sacrifiant leur avenir», indique un communiqué de l’International Crisis Unit Group.

Médiation du Canada?

Trois jours après que la ministre canadienne des affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé que son pays avait obtenu l’accord du gouvernement camerounais et des séparatistes pour aider à trouver une solution de sortie de crise au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, , le ministre camerounais de la communication a publié en fin de journée du lundi 23 janvier 2023, un communiqué pour informer l’opinion publique « qu’il n’a confié à aucun pays ou entité extérieurs, un quelconque rôle de médiateur ou de facilitateur pour régler la crise dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ».

le Canada a réagi. « Nous sommes en contact avec les parties et notre déclaration précédente tient toujours. Des représentants du gouvernement camerounais avaient assisté à toutes les réunions précédentes au Canada qui ont mené à l’accord » a déclaré Adrien Blanchard, attaché de presse de Mélanie Joly, ministre canadienne des Affaires étrangères.

Il s’agit en réalité d’un conflit qui perdure depuis 2017 et qui a déjà fait près de 6000 victimes ainsi que quelques 800 000 déplacés de guerres.