Cameroun : Elecam inscrit plus de 368 000 nouveaux électeurs en 2023

Le directeur général des élections Erik Essousse a exprimé sa satisfaction lors de la conférence de presse de clôture des opérations de révision au siège d’Elecam ce 1er septembre.

Le processus de révision des listes électorales pour le compte de l’année 2023 s’est achevé le jeudi 31 août 2023. Huit mois après le début de la campagne, le directeur général des élections fait le bilan. Au terme de l’opération, « Elecam a inscrit un total de 368 119 électeurs parmi lesquels 229 896 hommes ; 138 223 femmes ; 255 742 jeunes soit 160 960 hommes, 94 782 femmes ; 444 personnes handicapées dont 294 hommes et 150 femmes. Le fichier électoral national non toiletté compte à ce jour 7 523 184 électeurs », a communiqué Erik Essousse.

L’objectif de cette opération était axé sur l’inscription des jeunes, les femmes, les personnes handicapées, les minorités éthiques, les peuples autochtones dont les Pygmées et les Bororos. A terme, « les objectifs fixés pour cette révision ont été réalisés à hauteur de 99,49% ». Aussi, par rapport à la révision électorale de l’année 2022, « on note une hausse de 29 543 électeurs, soit 8,79% », a précisé le directeur général des élections.

En effet, pour le compte de l’exercice 2022, Elections Cameroon a enrôlé au total, 338 376 électeurs. Les hommes représentaient 62% (211 457), les femmes 38% (126 919), les jeunes représentent 73% (246 669), les handicapés 0,9% (305), soit une augmentation de 155 463 inscrits (85%) comparé à l’exercice 2021.

Au regard de l’augmentation du nombre d’inscrits en 2023, le directeur des élections exprime sa « totale satisfaction » ainsi que ses remerciements aux différentes acteurs impliqués. Ce sont entre autres ses collaborateurs centraux et déconcentrés, le gouvernement, les forces de maintien de l’ordre et de sécurité, les partis politiques, les médias, etc.