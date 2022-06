Cameroun : Elecam lance une campagne pour booster l’inscription des électeurs

Elections Cameroon organise une vaste campagne nationale de sensibilisation et d’éducation pour encourager l’inscription sur les listes électorales.

La campagne de 10 jours a été lancée le lundi 6 juin et se terminera le 16 juin 2022. Elle se déroulera simultanément au service central et dans les antennes régionales d’Elecam.

Elecam va procéder par une harmonisation des actions de communication de la campagne. Elle sera menée au niveau national et régional et se fera par l’utilisation des plateformes de médias sociaux et des médias audiovisuels de l’institution.

Grâce à l’utilisation de leurs plateformes Facebook et Twitter, les responsables d’Elecam ont révélé qu’ils ont pour objectif d’obtenir une plus grande proportion d’électeurs potentiels sur l’ensemble du territoire national. Dans ce sillage, les responsables précise qu’ils ont décidé d’engager des influenceurs de médias sociaux bien connus et largement suivis.

Les influenceurs se concentreront sur la diffusion des messages de sensibilisation et éducatifs et surveilleront de manière approfondie l’espace des médias sociaux.

Au niveau des dix antennes régionales d’Elecam, des équipes spécialisées s’appuieront sur des programmes très appréciés des radios publiques, des radios privées et communautaires pour mener des actions de sensibilisation.

Les équipes et les responsables ajoutées créeront également des plateformes de partage d’informations et de discussions éducatives avec des associations locales, des groupes sociaux, des organisations de la société civile dans les communautés à travers les dix régions du pays.

»La participation active des femmes au processus électoral est le besoin de l’heure pour une génération autonome. Les femmes s’enrôlent » est un message conçu pour la campagne par Elecam. Les responsables ont noté que l’inscription est la première étape de la participation électorale.

La campagne en cours est la deuxième campagne menée par Elecam cette année dans le but de renforcer l’inscription des électeurs. La première campagne a eu lieu au mois de février, ciblant les jeunes en âge de voter.