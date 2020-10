Cameroun-Election CVUC : le candidat Aboubakar Abbo présente son programme

Le maire de la commune de Belel, région de l’Adamaoua a officiellement présenté sa candidature à la présidence du bureau exécutif de l’association Communes et villes unies du Cameroun, ce 26 octobre 2020 à Yaoundé.

C’est une nouvelle impulsion qui va se dégager lors du prochain mandat au sein de l’Association des Communes et villes unies du Cameroun ( les CVUC). C’est du moins ce qu’espère le maire de Belel, Aboubakar Abbo Wakili. Il a officiellement présenté sa candidature à l’élection pour briguer la présidence du nouveau bureau national des CVUC qui aura lieu le 3 novembre 2020 dans la capitale Yaoundé.

Aboubakar Abbo espère pouvoir installer pendant 5 ans, ses idées qu’il a réuni dans un programme reparti en quatre grands axes. Le candidat aux CVUC entend renforcer l’autonomisation et les capacités institutionnelles et humaines des communes, faire la promotion du développement territorial inclusif et durable, les services essentiels pour les populations et améliorer la gouvernance et la consolidation de la paix et de l’unité nationales.

« Chaque axe a un programme sectoriel. Par exemple, celui sur les services essentiels comprend entre autres 3 programmes sectoriels de grandes portées sociales à savoir : l’accès à l’eau potable de 1000 points d’eaux communautaires à mettre en œuvre pendant notre mandat de 5 ans. Un autre programme sectoriel santé communautaire pour la promotion de crédits santé dans les zones rurales. Ensuite un programme sectoriel communication sociale avec la mise en place de 50 radios communautaires en zones rurale pour mieux sensibiliser les populations sur le développement local et enfin la promotion du vivre ensemble », a expliqué Aboubakar Abbo

Le Maire de Belel voudrait transposer au niveau national, l’expérience régionale qui lui a permis d’instaurer le concept d’une conférence régionale de maturation des projets communaux et de mobilisation des ressources. C’est d’ailleurs le succès de ce concept qui lui vaut le soutien de plusieurs de ses collègues.

« Je pense qu’il a de très bonne idées qui sont novatrices. Avec ses idées, il ne s’agit plus de courir après l’Etat mais de faire en sorte que les conditions de vies de nos populations soient améliorées par nos propres moyens afin de les rendre heureuses. C’est ce qui donne un plus au projet de monsieur Abbo. Je pense que c’est un bon candidat et nous ferions mieux de le soutenir », a assuré Paul Lovet, maire de Yingui dans le département du Nkam

Un autre maire qui partage cet avis, c’est Bikaï, maire de Dibang, département du Nyong-et-Kéllé. « Nous avons la remontée de l’information sur ce que le candidat Abbo a pu faire en tant que régional des CVUC de l’Adamaoua. Quand nous acceptons d’être élu du peuple c’est parce que nous aspirons au mieux-être de nos populations alors c’est jamais très évident que de courir tout le temps vers l’administration centrale pour pouvoir inscrire un projet et parfois que le projet n’aboutissement pas. Il a posé des actes de développement, il a maturé des projets et les faits sont palpables. On se dit c’est la personne qu’il faut pour les différents désidératas que nous avons. Je crois que cet élément fondamental pour moi est un leitmotiv qui m’amène à le soutenir ».

Ils étaient une cinquantaine de maires de plusieurs partis politiques venus de toutes les régions du Cameroun, apporter leur soutien à Aboubakar Abbo Wakili, candidat à la prochaine élection du CVUC, lundi 26 octobre 2020.

En rappel, le collège électoral pour cette élection est composé des 374 maires que compte le Cameroun. Aboubakar Abbo Wakili devra affronter le 3 novembre prochain, deux autres candidats déclarés : Anthony Dighambong, maire de Wum (région du Nord-ouest) et Augustin Tamba, maire de Yaoundé 7 (région du Centre).