Cameroun-Elections sénatoriales : un responsable d’ELECAM abattu à Bamenda

Gilbert Yufola a reçu plusieurs balles à l’entrée de la sa résidence à Bamenda le 18 janvier 2023.

L’antenne d’Elections Cameroon (Elecam) de l’arrondissement de Jakiri, département du Bui, région du Nord-Ouest a perdu son chef. Gilbert Yafola a été tué mercredi dernier à sa résidence dans la ville de Bamenda, capitale régionale du Nord-Ouest, l’une des deux régions en crise depuis 2016. Selon le gouverneur de la région, « il a été abattu par des terroristes (…) Il a reçu plusieurs balles alors qu’il était devant le portail de sa résidence à Bamenda », a confié Adolphe Lele Lafrique aux médias.

L’acte attribué aux séparatistes arrive cinq jours après la convocation du collège électoral pour l’élection des sénateurs le 12 mars 2023 par le chef de l’Etat Paul Biya. Au lendemain de la publication du décret y relatif, les leaders séparatistes ont partagé un communiqué sur les réseaux sociaux interdisant la tenue des élections sénatoriales dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et menaçant de s’en prendre à ceux qui participent au processus électoral.

« Les élections convoquées par le Cameroun le 12 mars sont interdites. Tous les facilitateurs du génocide et du colonialisme qui tentent de légitimer la domination étrangère seront arrêtés. Ambazonia ne tolérera plus jamais la légitimation des meurtriers et des imposteurs sur notre terre. Gloire au pays des braves », a déclaré le nommé Dr Cho Ayaba sur Twitter. Ces paroles ont ainsi été suivies d’actes faisant une victime.

Pour la suite du processus électoral, la situation nécessite à cet effet des dispositions sécuritaires et administratives particulières. Au moment où la tuerie survient, l’organe en charge de l’organe matérielle des élections doit assurer la continuité du service à Jakiri. Les forces de défenses et de sécurité sont encore plus sollicitées pour maîtriser les élans des séparatistes.