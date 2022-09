Cameroun : élèves et enseignants retrouvent les campus scolaires

Ce 5 septembre 2022 est date de rentrée scolaire sur l’ensemble du territoire camerounais. Les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire reprennent les classes.

Depuis les premières heures de la matinée, parents et enfants s’activent dans les domiciles. Ils s’apprêtent pour rallier les établissements scolaires. Dans la précipitation, la circulation a perdu sa fluidité dans les rues de la capitale Yaoundé aux environs de 7h. Dans les carrefours et sur certaines rues, les forces du maintien de l’ordre veillent au grain. Sur le trottoir, à bord des taxis et des véhicules personnels, les tenues scolaires sont dominantes. Au sein des établissements scolaires, tout est prêt, c’est le jour du premier rassemblement. Après trois mois de vacances, l’année scolaire 2022-2023 quitte la gare.

Elle rentrera en gare le vendredi 28 juillet 2023 à 15h30. Elle connaitra deux grands arrêts. Le premier correspondant aux congés de Noël s’étend du vendredi 16 décembre 2022 à 12h00 au mardi 3 janvier 2023 à 7h30. Le deuxième relatif aux congés de Pâques ira du vendredi 31 mars 2023 à 15h30 au lundi 17 avril 2023 à 7h30.

Dans la plupart des établissements scolaires ce jour, la rentrée est effective. C’est la joie des retrouvailles pour les anciens et l’anxiété sur le village des nouveaux. Lors des rassemblements, les élèves, les responsables et les enseignants ont procédé à la levée des couleurs avant d’intégrer les salles de classe. La journée est consacrée à la prise de contact, aux tests de niveau et au réveil des réflexes.

Dans les régions en proie à la crise sécuritaire, le gouvernement rassure sur les mesures de sécurité déployées. Dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest par exemple, les sources médiatiques informent du déploiement des forces spéciales pour la sécurisation des élèves, des parents, et surtout des établissements scolaires.

Ce renforcement du dispositif sécuritaire fait suite à une réunion sécuritaire spéciale présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense Joseph Beti Assomo. La rencontre a e lieu à Yaoundé le 29 août dernier. Elle s’est tenue dans un contexte où les rebelles séparatistes menacent d’imposer une année blanche dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En réponse à cette menace permanente, les autorités sécuritaires travaillent sur le terrain. Néanmoins, certaines zones restent au rouge.