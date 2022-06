Cameroun: elle dort nue entre son fils et sa belle-fille

Chaque nuit, après que le couple ait rejoint le lit conjugal, la mère de l’époux vient dormir au milieu du couple, très souvent en tenue d’Adam et Eve.

C’est une histoire assez incroyable. Mais, elle est vraie. Et elle se déroule à Kumba dans la région du Sud-Ouest. Il s’agit d’une belle-mère atypique. Cette dernière a récemment fait comprendre à sa belle-fille qu’elle ne peut pas la séparer de son fils.

Pour illustrer ses propos, elle a décidé de s’ immiscer dans la vie du couple à tous les niveaux jusqu’à la chambre conjugale. Face à cela, Ashu Delphine, la belle-fille, a tenu tête à son époux et sa belle-famille pour que les deux quittent la maison de la belle-mère et aillent dans un appartement. Mais, cela n’a pas suffit.

Quelque temps après leur déménagement, la belle-mère a décidé de les rejoindre. Le problème se pose lorsqu’un soir, la belle-mère laisse la chambre qui lui a été préparée pour venir se coucher dans le lit de son fils. Elle ne va pas se coucher au bout, mais plutôt au milieu du couple. Pire encore, elle le fait étant en sous-vêtements et parfois, en tenue d’Adam et Eve.

Écœuré par la répétition de cet acte, Ashu Delphine ira se plaindre auprès de son mari. Ce dernier rétorque en disant que c’est de cette manière qu’il a été élevé en tant que fils unique. Elle explique néanmoins qu’elle n’a jamais attrapé son mari en train d’avoir des relations sexuelles avec sa mère mais ce qui l’étonne le plus est qu’elle ne se rend jamais compte à quel moment sa belle-mère les rejoint au lit et ne le constate qu’à son réveil le matin.

Ashu va plus loin en pointant une responsabilité sur son conjoint, « je me suis réveillé ce matin et je l’ai encore trouvé dans notre lit. J’ignore comment elle l’a fait pour s’y retrouver car, j’ai bloqué la porte la veille. Je suspecte mon mari d’avoir ouvert la porte pour la faire entrer. Je n’ai pas manqué de lever la voix sur elle, lui demandant de quitter ma chambre pour que je puisse jouir de mon mariage et elle m’a dit que je ne peux pas me mettre au milieu de son fils et elle. »

L’épouse indique que ce comportement de sa belle-mère va jusqu’à créer ombrage à l’intimité du couple, « on arrive même à consommer notre amour à la maison. Désormais, lorsqu’ on veut partager un moment intime, il m’appelle à son bureau », se confie Ashu Delphine.

Source : The Guardian Post