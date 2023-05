Cameroun : Eneo a connecté 210 000 clients en un an

L’information ressort du Bulletin trimestriel de la société en charge de la distribution de l’électricité au Cameroun.

Selon la note d’information trimestrielle de ENEO, plus de 210 000 ménages et entreprises ont eu accès à l’électricité grâce à son réseau en l’espace d’une année. Le chiffre exact est d’ailleurs de 210 574 nouveaux ménages et entreprises connectés au réseau.

« A fin janvier, le nombre de clients d’Eneo-Cameroon est de 1 925 667 contre 1 715 093 un an plus tôt », peut-on lire dans le Bulletin trimestriel d’Eneo rendu public au mois de mai 2023. Cela fait 210 574 nouveaux ménages et entreprises connectés en l’espace d’un an. Au courant du mois de janvier 2023 uniquement, 8 300 nouveaux branchements ont été réalisés contre 7 500 en janvier 2022. Cette progression, indique le bulletin trimestriel d’Eneo, résulte d’une amélioration du niveau d’activité de l’agence en ligne.

« Cette augmentation de l’accès à l’électricité a été favorisée par l’amélioration du niveau d’activité de l’agence en ligne d’Eneo, en termes de gestion des demandes de raccordement en ligne et d’une meilleure organisation », indique ENEO.