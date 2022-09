Cette mesure avait été instaurée selon Eneo pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages durant la crise sanitaire (Covid-19).

« La gratuité des services de paiement via MTN Mobile Money et Orange Money offerte par Eneo et ses partenaires au plus fort de la pandémie Covid est maintenant terminée », souligne l’entreprise dans un message le 10 septembre.

Selon la société en charge de la distribution de l’énergie électrique au Cameroun, « il s’agissait d’une mesure de soutien au pouvoir d’achat des ménages durant cette période critique. Les clients qui effectuent leurs paiements via ces deux partenaires devront désormais s’acquitter de frais de service librement définis par ces derniers ».

Cette décision suppose que les clients vont désormais supporter les frais des transactions lors des paiements de leurs facture d’électricité.

Taxe sur les transferts d’argent via mobile

De l’ordre de 0,2%, cette dernière concerne non seulement les services Mobile Money, mais également toute autre opération monétaire traçable. Elle exclut cependant les virements bancaires et les transferts pour le règlement des impôts et autres taxes, apprend-t-on du projet de loi de finances 2022.

«Sont passibles de la taxe sur les transferts d’argent: Les opérations de transfert d’argent réalisés par tout moyen ou support technique laissant trace, notamment par voie électronique, téléphonie mobile, télégraphique, ou par voie de télex ou télécopie, à l’exception des virements bancaires et des transferts pour le règlement des impôts, droits et taxes ; Les retraits en numéraire consécutifs à un transfert d’argent effectué auprès des établissements financiers ou des entreprises mobiles», peut-on lire dans ce document.

Dans le détail, le taux d’imposition sus-évoqué sera prélevé lors d’envois et de retraits d’argent. Il sera ensuite reversé au trésor national par les entreprises prestataires, au plus tard le 15 du mois suivant celui où les opérations ont été effectuées.