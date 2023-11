Cameroun : enjeux du premier congrès ordinaire du PCRN

Le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale les a dévoilés au cours d’une conférence de presse donnée le 15 novembre 2023 à Yaoundé.

Le premier congrès ordinaire du PCRN aura lieu du 15 au 17 novembre 2023 à Kribi, département de l’Océan, région du Sud. En prélude à cette rencontre historique, le président national du parti, Cabral Libii, a entretenu la presse sur l’intérêt et les enjeux de ces assises. En effet, ce rassemblement permettra au parti « d’affiner les préparatifs des combats électoraux avenirs, en examinant nos textes (…) Nous voyons donc dans cette grande rencontre de Kribi, à la fois un cadre de restructuration organisationnelle et fonctionnel, et un moment de ressourcement et festif », a déclaré le député.

Le premier congrès ordinaire vient après le congrès extraordinaire tenu à Ngaoundéré en 2022. Ce dernier devait adresser des problématiques d’ordre conjoncturel. La rencontre de décembre 2023 sera consacrée à l’élection du président national et des membres du Comité directeur national du parti. Cabral Libii, le président sortant dévoilera ses intentions à Kribi. Néanmoins, des candidatures ont été déclarées pour le challenger à la tête du parti, a-t-il précisé.

En outre, « des activités sportives, des journées portes ouvertes avec projection sur écran géant des comptes rendus des élus du PCRN, des séances de sensibilisation médicales assorties de dépistage de certaines affections et d’autres activités jalonneront notre séjour à Kribi. Le couronnement de ce grand rendez-vous historique sera la tenue d’un grand meeting de clôture au centre-ville de Kribi », a ajouté l’homme politique, enseignant d’université. Le congrès est couplé à la célébration des 20 ans d’existence du PCRN. Les inscriptions à ce congrès ouvertes aux militants de manière exceptionnelle se sont achevées le 15 novembre à minuit.

Une possible coalition de l’opposition en 2025

Aussi, lors du premier congrès à Kribi, le PCRN posera les jalons d’une possible coalition avec d’autres partis d’opposition en vue de l’élection présidentielle de 2025. L’une des ambitions primordiales de ce parti est de battre le parti au pouvoir et remporter cette élection. La coalition constitue ainsi une approche pouvant lui permettre d’atteindre son objectif. Cependant, il est temps de définir les modalités de cette coalition.

A cet effet, le PCRN ne coalisera pas avec tout parti. « Nous coaliserons avec ceux qui méritent que nous coalisions avec eux. C’est-à-dire ceux qui abattent comme nous un travail volumineux. Ceux qui abattent un travail de chanson de cigale, ils peuvent être surs que nous ne coaliserons pas. Nous ne nous amusons pas, nous travaillons pour le changement du Cameroun », martèle l’opposant.

Les performances du PCRN

Par ailleurs, la célébration du 20è anniversaire du parti offre l’occasion de dresser un bref bilan de son évolution, de ses performances récentes. Selon son président le PCRN a aujourd’hui une notoriété établie. Lors des élections législatives et municipales du 09 février 2020, il a remporté cinq sièges à l’Assemblée nationale, repartis dans les régions du Centre, du Littoral, de l’Adamaoua, et 206 conseillers municipaux.

Aux élections régionales de décembre 2020, « le PCRN a arraché au parti au pouvoir 17 voix dans la Mefou et Afamba région du Centre, une circonscription où il n’avait aucun conseiller municipal. Aux dernières sénatoriales, le PCRN a fait 11% des voix alors que son nombre de conseillers municipaux ne faisait que 6% dans la circonscription concernée, apportant une preuve que le PCRN séduit au-delà de ses seuls rangs. Le parti est désormais installé dans plus de 80% des communes du pays et il occupe depuis les élections couplées de 2020, la 3è force politique du Cameroun », se vante Cabral Libii.