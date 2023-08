Cameroun-Enseignement supérieur : le gouvernement fixe le calendrier académique 2023-2024

Un arrêté du ministre d’Etat ministre de l’Enseignement supérieur, le Pr. Jacques Fame Ndongo fixe le début, le déroulement et la fin de l’année académique 2023-2024.

L’acte ministériel de 22 articles repartis en quatre chapitres fixe le calendrier académique des institutions d’enseignement supérieur de la république du Cameroun au titre de l’année académique 2023-2024.

Selon l’article 3 de cet arrêté, les activités universitaires au titre de l’année 2023-2024 commencent le lundi 02 octobre 2023 et s’achèvent impérativement le mercredi 31 juillet 2024 dans toutes les institutions de l’enseignement supérieur de la République du Cameroun.

Ces activités sont entre autres les enseignements, les formations, les apprentissages, les évaluations continues, les examens finaux, les soutenances des travaux.

L’orientation, les préinscriptions et les inscriptions en cycle de licence débutent le lundi 04 septembre 2023. Les préinscriptions, sélections et inscriptions en Master II et Doctorat auront lieu avant le lundi 06 novembre 2023, date du début des enseignements pour ces cycles, précise l’article 16.

Aux termes des articles 7 et 8, l’année est organisée en deux semestres pour un total d’au moins de 28 semaines et au plus de 32 semaines d’enseignement effectifs. Le premier semestre ira du mardi 03 septembre 2023 au vendredi 1er mars 2024. Le second semestre débutera le lundi 21 mars 2024 pour s’achever le mercredi 31 juillet 2024.

A la lecture de ce texte, le découpage de l’année académique qui s’annonce prévoit deux semestres entrecoupés de périodes d’interruption des enseignements. La première interruption ira du vendredi 22 décembre 2023 à 15h30 au vendredi 03 janvier 2024 à 7h30. Elle coïncide avec la période de Noël et de Nouvel an. Le mois de décembre sera aussi consacré à l’élection des délégués des étudiants.

La deuxième période d’interruption s’étendra du vendredi 1er mars 2024 à 15h30 au lundi 25 mars 2024 à 7h30. Elle correspond sans doute à la période inter semestrielle. La troisième interruption sera marquée pendant les jeux universitaires qui selon l’article 15 (1) se tiennent du samedi 13 février au samedi 18 février 2024.

Les vacances universitaires quant à elles commencent le mercredi 1er août 2024 à 15h30 et s’achèvent le lundi 09 septembre 2024 à 7h30.