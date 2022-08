Cameroun-entrepreneuriat féminin : Ecobank forme les femmes venues de 9 pays

Les 35 femmes sont du Cameroun, du Ghana, du Kenya, du Nigeria, de l’Ouganda, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Zambie et du Zimbabwe.

35 femmes de 09 pays africains ont été formés par le programme Ellever d’Ecobank. Il s’agit d’un programme, conçu pour doter les femmes entrepreneures des compétences en matière de leadership afin de leur donner les moyens d’agir, et de leur apporter les outils dont elles ont besoin pour développer leur entreprise et soutenir leur communauté.

« A Ecobank, nous sommes déterminés à développer et à valoriser l’énorme potentiel de l’économie féminine, ainsi qu’à aider les femmes entrepreneures d’Afrique à réussir. L’accès au financement seul ne suffit pas. Aussi, bien qu’Ecobank apporte un financement durable, nous continuons à investir pour mettre à disposition un ensemble d’interventions de nature non financière afin de permettre aux entreprises dirigées par des femmes de se développer plus rapidement et plus largement en Afrique »

« Le programme de leadership Ellever de Ecobank fait partie de Ellever Equip, notre solution de formation et de développement pour les femmes. Il est passionnant de voir comment l’investissement de Ecobank dans la formation des femmes entrepreneures apporte de multiples avantages. Nous serons heureux de voir nos diplômées utiliser leurs nouvelles compétences pour innover, se développer et avoir un impact positif sur les clients, les employés, les autres entreprises et les communautés », a indiqué Josephine Anan-Ankomah, directrice de la Banque Commerciale, Groupe Ecobank.

Les participantes étaient issues de divers secteurs tels que le pétrole et le gaz, les technologies de l’information et de la communication, l’industrie manufacturière, l’éducation, le secteur hôtelier, la logistique, le commerce, etc., qui s’est montré déterminé et motivé tout au long du programme. Chacune d’elle a reçu un certificat de compétences du Groupe Ecobank et du GBSN.

Solution plusieurs fois récompensée, Ellever par Ecobank est conçue pour les entreprises appartenant à des femmes, gérées par des femmes, ayant un pourcentage élevé de femmes au sein de leur conseil d’administration ou de leur personnel, ou pour les entreprises qui fabriquent des produits pour les femmes.