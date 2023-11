Cameroun : environ 2,5 millions de malades diabétiques

Au regard de la progression de l’ampleur de ce fléau et de ses lourdes conséquences sur la santé humaine et économique, le Dr MANAOUDA Malachie invite tous les Camerounais à prendre conscience du danger et d’accompagner le Gouvernement dans ses actions de prévention et de contrôle de cette maladie en se faisant dépister systématiquement du diabète dès l’âge de 18 ans, en contrôlant annuellement la glycémie, en pratiquant quotidiennement le sport, en limitant la consommation abusive d’alcool et de graisse et en consommant régulièrement les légumes et les fruits.

À ce jour, le Cameroun compte environ 2,5 millions de malades diabétiques, soit une prévalence qui varie entre 6% et 8% (adultes et enfants). Malheureusement, près de 80% de la population camerounaise ignore son statut diabétique. Il est donc important d’agir et surtout d’agir vite et bien. Cela passe notamment par la prévention, le diagnostic précoce et l’éducation sur des comportements sains et favorables à la santé.

Entre-temps des mesures de riposte sont mises sur pied pour lutter contre cette maladie. Selon le Minsanté, « onze cliniques spécialisées dans la prise en charge du diabète, six cent soixante-quatre (664) personnels formés à cette prise en charge, plus de mille enfants enrôlés dans ces cliniques parmi lesquels 718 encore suivis et 137 sortis du projet à l’âge de 21 ans« .

En plus de ces cliniques spécialisés qui renseignent sur les efforts de mise en oeuvre des solutions par le Gouvernement concernant la lutte contre cette maladie, il faut souligner le dépistage et la prise en charge du diabète intégré dans le panier de soins de santé primaires, ainsi que l’actualisation récente des paquets minimum et complémentaire d’activités qui donne la capacité aux centres de santé intégrés d’assurer le dépistage et le suivi du diabète non compliqué. Des dotations sont également faites aux formations sanitaires en termes d’équipements de diagnostic de base et des glucomètres assortis de bandelettes. Ce sont là quelques réalisations phares du Gouvernement dans la lutte contre cette maladie.