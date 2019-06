Cameroun: environ 4 millions de personnes en situation d’urgence humanitaire

Le rapport sur la situation en Afrique centrale et les activités de l’UNOCA a été présenté mardi au Conseil de sécurité. Il révèle une augmentation de 30% de personnes ayant besoin d’assistance humanitaire.

Le 16e rapport du Secrétaire général de l’Onu sur la situation en Afrique centrale et les activités du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA) n’est pas très reluisant pour le Cameroun. Le document s’étend longuement sur la situation sécuritaire, politique et humanitaire au Cameroun. Document qui a été présenté mardi 04 juin au Conseil de sécurité de l’Onu par le Représentant spécial de l’UNOCA pour l’Afrique centrale, M. François Louncény Fall. Le rapport qui fait 19 pages revient sur les faits majeurs sur les plans sécuritaires, politiques, humanitaires des pays de l’Afrique centrale.

« Au Cameroun, les besoins humanitaires ont fortement augmenté au premier trimestre de 2019. Le nombre de personnes qui auront besoin d’une aide humanitaire en 2019 s’élèvera à environ 4,3 millions, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2018. Outre les conséquences de la crise du bassin du lac Tchad dans la région de l’Extrême-Nord, plus de 1,3 million de personnes avaient besoin d’une aide humanitaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en raison de la persistance des violences, révèle le rapport qui rappelle qu’ « À la fin du mois d’avril 2019, plus de 530 000 personnes avaient été déplacées dans ces deux régions et dans les régions du Littoral et de l’Ouest, et 35 858 personnes avaient cherché asile au Nigeria. »

L’étude qui a été menée de la période allant du 30 novembre 2018 au 15 mai 2019, revient par ailleurs sur l’incarcération des leaders politiques de l’opposition notamment Maurice Kamto, président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), « ainsi que 200 de ses partisans, qui sont actuellement jugés par un tribunal militaire notamment aux motifs de rébellion, d’insurrection et de troubles à l’ordre public ».

Le rapport recense également les missions envoyées par l’UNOCA pour la médiation et l’apaisement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.