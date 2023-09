Cameroun : Éric Delphin Kwégoué est Lauréat du Prix Théâtre RFI 2023

La 10ème édition du Prix Théâtre RFI connait son lauréat. Il a été décerné à l’auteur camerounais Éric Delphin Kwégoué pour sa pièce « À cœur ouvert ».

Il a été remis le dimanche 24 septembre à Limoges dans le cadre du festival «Les Francophonie–Des écritures à la scène », dont RFI est partenaire. Le jury* présidé cette année par le comédien franco-sénégalais Adama Diop, a salué « une pièce osée, moderne, connectée au monde d’aujourd’hui dans une forme presque cinématographique aux allures de polar. Avec une grande vitalité d’écriture, le texte aborde de plein fouet la question de la corruption, le combat pour la démocratie, la liberté de la presse et le rôle des réseaux sociaux. En donnant une image moderne de l’Afrique, Eric Delphin Kwégoué invente un théâtre susceptible d’interpeller ses contemporains pour renouer avec cet art de la scène ».

A cœur ouvert raconte le déroulement d’une prise d’otages. Un commando s’introduit dans la maison d’un journaliste et menace sa femme et ses enfants pour obtenir des documents compromettants pour le pouvoir. Une fable contemporaine écrite comme un thriller qui dépeint une société en proie aux multiples crises, sociales et politiques.

Né en 1977 à Bana, dans l’ouest du Cameroun, Eric Delphin Kwégoué a déjà écrit une vingtaine de pièces, parmi lesquelles Lez-Zanimal lue au festival d’Avignon en 2023 dans le cadre du cycle de lecture Ça va, Ça va le monde !, organisé par RFI. Il a également écrit Taxiwoman, Igonshua, La ménopause du quotidien, Autopsie d’une poubelle ou encore Jamais sans eux, texte récompensé par le Prix des Inédits d’Afrique et d’Outremer en 2017. Éric Delphin Kwégoué est aujourd’hui un acteur important de la vie culturelle et artistique de son pays et assure la direction artistique du Festival Compto’Art54.

Le jury 2023, présidé par Adama Diop, était composé de : Virginie Andriamirado (présidente de l’Institut des Afriques), Alexandra Badea (autrice et metteuse en scène), Catherine Blondeau (directrice du Grand T), Brigitte Buc, (vice-présidente de la SACD pour la commission théâtre), Kossi Efoui (écrivain), Hassane Kassi Kouyaté (directeur Des Francophonies – Des écritures à la scène), Muriel Maalouf (journaliste RFI), Caroline Marcilhac (directrice de Théâtre Ouvert), Gaëlle Massicot Bitty (responsable du Pôle Artistes et Professionnels de l’Institut français), Estelle Savasta (autrice et metteuse en scène, associée au CDN de Normandie Rouen), et Johanna Silberstein (directrice de la maison Maria Casarès),

À cœur ouvert fera l’ouverture en juillet 2024 de la 12ème édition du cycle de lectures Ça va, ça va le monde ! organisé au Festival d’Avignon par RFI, et sera ensuite diffusé sur les antennes de la radio.

Les lauréats et lauréates des 9 éditions précédentes du Prix Théâtre RFI : Gaëlle Bien-Aimé – Port-au-Prince et sa douce nuit (2022, Haïti) ; Jean D’Amérique – Opéra poussière (2021, Haïti) ; Souleymane Bah – La Cargaison (2020, Guinée) ; Valérie Cachard – Victoria K, Delphine Seyrig et moi ou la petite chaise jaune (2019, Liban) ; Sedjro Giovanni Houansou – Les inamovibles (2018, Bénin) ; Edouard Elvis Bvouma – La poupée barbue (2017, Cameroun) ; Hakim Bah – Convulsions (2016, Guinée) ; Hala Moughanie – Tais-toi ou creuse (2015, Guinée) ; Julien Mabiala Bissila – Chemin de fer (2014, Congo-Brazzaville).

A propos du « Prix Théâtre RFI » :

Créé en 2014, le « Prix Théâtre RFI » a pour objectif de promouvoir la richesse des écritures dramatiques contemporaines francophones du Sud et de favoriser le développement de carrière de jeunes auteurs écrivant en français.

RFI et ses partenaires offrent ainsi au lauréat un soutien professionnel et une exposition médiatique à travers : une résidence de création scénique sur le texte lauréat au Centre Dramatique National de Normandie-Rouen; une lecture au Festival Les Zébrures du printemps / Les Francophonies-Des écritures à la scène ; une dotation financière attribuée par la SACD ; une participation financière et un accompagnement de l’Institut français aux résidences d’écriture ; un accompagnement dramaturgique par Théâtre Ouvert ; une résidence à la Villa Ndar, à Saint-Louis du Sénégal.