Cameroun: Eric Elouga jette un regard critique sur Madame Monsieur saison 3

C’est surtout parce que les plans racontent une partie de l’histoire. Selon comment on filme, des personnages ou des situations sont plus mis en valeur ou en dévaleur et cela donne une échelle hiérarchique des arcs narratifs, voire une indication des émotions recherchées. En restant aussi « neutre » dans la façon de filmer, la réalisation de la série met ainsi tout au même niveau, et par conséquent est obligée de dérouler son histoire par le scénario plutôt que par le scénario et l’image. Du coup, le fameux scénario qu’en est-il ? Là encore, ce sont les montagnes russes, avec bien plus de chutes que de sommets.

Mais le vrai hic de l’aspect technique c’est une réalisation bien trop classique et paresseuse qui ne recherche jamais d’effet, ni à surprendre visuellement. On a presque toujours des plans fixes, quelques plans séquences ci et là, des dialogues en champ-contrechamp et des plans de coupe répétitifs (sans qu’on en comprenne toujours la logique). Les amateurs de cinéma savent pourtant que si on parle de « valeurs de plan » ce n’est pas seulement une question de format, d’angle ou de technique.

Les personnages: théoriquement le format sériel est plus propice au développement de personnages, puisqu’on les suit sur la durée. L’avancement de l’intrigue est ainsi d’autant plus palpitant qu’en parallèle, il voit les différents protagonistes évoluer. Force est de constater qu’au bout de trois saisons, les personnages de Madame Monsieur stagnent, et pour certains régressent.

Pour citer quelques exemples : Kim qui pleurniche toujours autant pour un rien alors que les épreuves des saisons 1 et 2 sont censées l’avoir durcie. Sophie devait être plus zen et épanouie après sa séparation d’avec Bill, la voilà plus vindicative et remontée que jamais. Paul après 5 ans de prison redevient le même manœuvrier avec les mêmes ruses et la même complicité (aux velléités de rédemption cycliques).

Le père Mbarga hier aristocrate guindé affecte désormais le ton et l’attitude des pères du village. Certains personnages se contredisent même comme madame le commissaire qui fustige ses éléments véreux et deux épisodes après accepte l’enveloppe de Mbarga pour libérer des faussaires, etc etc