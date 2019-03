Cameroun : Eseka accueille le Festival international Bogso

La 6ème édition de ce Festival se tient du 08 au 13 avril prochain sur le thème « Mémoire et patrimoine ». Le complexe de l’hôtel de ville d’Eseka abrite l’événement.

Le Festival International Bogso est l’occasion de mettre en évidence la culture Bassa-Mpôo-Bati au travers des conférences de l’Académie Initiatique des Savoirs Différenciés (AISD), des journées économiques et multiples animations : élections de miss, concerts, projections de film au clair de lune, danses traditionnelles bassa…)

Le forum économique est l’innovation de l’édition 2019. Parmi les intervenants, des professionnels éprouvés du Cameroun, d’Afrique et d’Europe. Ils parleront business et métiers et les échanges ont pour principal objectif l’identification et l’exploitation des potentiels économiques inexplorés de la région, pour leur développement.

Le Festival International Bogso Eseka est un événement culturel créé et piloté par la chefferie Bogso de la région du Centre. Il vise à s’appuyer sur la culture comme levier de développement et à contribuer à la promotion de la culture des peuples Bantu d’Afrique depuis 10 ans.