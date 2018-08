Cameroun : l’évêque d’Eseka est mort

Mgr Dieudonné Bogmis a été retrouvé dans sa chambre ce samedi 25 août à Eséka.

Les populations de la ville d’Eséka (région du Centre) sont sous le choc. L’évêque de leur diocèse est mort. La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre ce samedi 25 août 2018. Mgr Dieudonné Bogmis a été retrouvé inerte dans sa chambre ce matin.

D’après un fidèle catholique de la ville d’Eséka, le prélat se plaignait de fatigue ces derniers jours, mais n’était pas alité. Il ne présentait pas non plus de signes de traumatismes physiques. Hier, il serait parti se coucher comme d’habitude. Mais, jusqu’à 9h ce matin, il n’avait pas quitté sa chambre. Un fait assez inhabituel pour attirer l’attention des proches du prélat. La porte de sa chambre a alors été forcée et son corps déjà froid a été retrouvé.

Mgr Dieudonné Bogmis, né le 12 janvier 1955, a été nommé évêque d’Eséka le 15 octobre 2004. Il avait été ordonné prêtre en 1983.