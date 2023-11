Cameroun-Espagne : un Accord-cadre de partenariat signé

Le ministre des Petites et moyennes entreprises, de l’économie Sociale et de l’Artisanat Achille BASSILEKIN III et le Directeur général de la Fondation espagnole des Chambres de Commerce pour la Création et le Développement des Entreprises (INCYDE) Francisco Javier COLLADO CORTES ont signé ce 08 novembre 2023, à Yaoundé, un Accord-cadre de partenariat. C’était en présence de S.E. Ignacio LUMBRERAS Ambassadeur du Royaume d’Espagne au Cameroun.

L’Accord-cadre de partenariat en question vise la promotion et le développement de l’entrepreneuriat et de l’esprit d’entreprise, par le biais de la formation et du conseil, du développement d’initiatives d’auto-emploi et de consolidation d’entreprises, ainsi que de la découverte et de la promotion d’initiatives d’entreprises qui permettent d’améliorer le monde des affaires.

Il porte sur la formation des formateurs dans le domaine de l’entrepreneuriat en vue du développement intégral et qualifié des compétences des professionnels formés ; l’accompagnement des structures d’incubation, notamment dans le cadre de l’échange d’expériences à travers des séminaires et stages d’imprégnation dans les incubateurs de Haute Technologie de la Fondation INCYDE ; et la participation du Ministère comme partenaire stratégique aux forums et sommets internationaux organisés par la Fondation INCYDE.