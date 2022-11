Cameroun-Est : 54 millions de F distribués aux cacaoculteurs à Yokadouma

L’enveloppe a été distribuée ce 15 novembre 2022 par Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre du Commerce.

54 millions de F. une enveloppe en faveur des cacaoculteurs de Yokadouma. La promesse de cet acte a été faite lors de la cérémonie du lancement de la campagne cacaoyère 2022/2023.

Michael Ndoping Directeur général de l’Office national du Cacao et du café (ONCC), président du Comité interministériel chargé du suivi et du paiement de la prime de qualité s’adressant au ministre du commerce a signifié que « c’est grâce à vos conseils que le Comité a atteint cet objectif de paiement de la prime qualité de cacao pour la 2ème Edition ».

« Nous nous engageons à payer ces primes dans les conditions les plus transparentes possibles. Le département est engagé au respect des bonnes pratiques post-récolte, les ventes groupees,17 OPA (organisations de producteurs agricoles) éligibles sont de Yokadouma, de la Boumba et Ngoko ».

La caravane de distribution de la prime qualité au titre des campagnes 2018/2019 et 2019/2020 a posé ses valises dans la cité des éléphants après les étapes de Monatélé dans la Lekié, et d’Ayos dans la Mefou et Akono région du centre il y a quelques semaines. La Boumba et Ngoko à l’Est se rattrape ce jour, en se positionnant au premier rang pour l’ensemble de la région de l’Est, avec un montant, de cinquante-quatre millions quatre cent soixante-dix-sept mille deux cent quatre-vingt (54.477.280) FCFA.

La prime qualité vient en sus de la rémunération régulière des producteurs au titre de la vente normale de leur cacao. « Si en effet on peut estimer aujourd’hui le prix bord champ pratiqué dans notre pays à 1.130 FCFA /KG, il n’en va pas de même partout ailleurs en Afrique, notamment dans les pays considérés comme les plus grands producteurs de cacao de notre continent et dans le monde », va marteler le Ministre Luc Magloire Mbarga Atangana.