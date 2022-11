Le président de la Fécafoot a accordé un long entretien à Canal 2 international ce mardi 8 novembre. Quelques déclarations fortes face à Rodrigue Tongué.

Sur les chances des Lions indomptables au Qatar

« Le message que j’essaie de faire passer aux Lions c’est qu’ils sachent et surtout qu’ils soient conscients que c’est possible de gagner une coupe du monde… Je souhaite qu’ils arrivent au Qatar avec la mentalité de toute autre nation qualifiée en coupe du monde, celle d’aller et de gagner cette Coupe du monde » « Il ne s’agit pas d’avoir des individualités. Il s’agit d’avoir une bonne équipe. Il s’agit d’avoir un groupe, qui veut vivre une expérience ensemble…

Vous savez quand je suis arrivé à l’Inter de Milan, nous n’avions pas la meilleure équipe. Quand on regardait le Real de Madrid, Barcelone, ou le Bayern même qui perd face à nous en finale, beaucoup, quand j’avais annoncé qu’on avait la possibilité de gagner cette Champion’s League, beaucoup se disaient que nous étions fous, que j’étais fou. Mourinho, tout comme moi, on croyait que c’était possible, parce qu’on avait une équipe de bonhommes convaincus qu’ensemble on pouvait écrire une histoire. Et au final, nous l’avons fait… Donc pour moi, tout est possible. »

« La liste des joueurs sera annoncée dans quelques jours par le Sélectionneur Rigobert Song au cours d’une conférence de presse »

Sur son refus du drapeau national en 2014

« C’était une volonté de distraire les camerounais. Je tiens à vous rappeler que je n’avais pas pris part à ce match (match d’aurevoir) parce que j’étais souffrant. Je suis arrivé au stade parce qu’on avait un problème de primes. Il a fallu que le Capitaine (que j’étais) parte de l’hôpital, parce que j’étais interne à l’hôpital Central. J’avais passé la nuit à l’hôpital. Il a fallu que je sorte pour venir demander à mes jeunes coéquipiers de se rendre au stade et de jouer. Cette rencontre avait commencé avec plus d’une heure de retard parce qu’il se posait ce problème-là. Je suis arrivé à l’hôtel et j’ai joué mon rôle de capitaine, celui de dire à mes coéquipiers que tout l’argent du monde ne remplace pas tous les camerounais qui ont fait le déplacement pour nous voir… »

Le contrat avec « ONE ALL SPORTS »

« Monsieur Tongue, vous savez, nous nous vantons d’être une administration sérieuse. Si mes collaborateurs et moi-même n’avions pas la conviction que c’était le meilleur choix pour le football camerounais, alors je n’aurais pas signé ce contrat. Il y a eu trop de polémique et de manipulations autour de ce contrat mais il n’y a rien de personnel. Vous savez, personne ne veut quitter un mariage qui est beau, ou il y a des sentiments… Personne ne veut quitter un mariage qui fonctionne bien. Si on décide de quitter un mariage, c’est qu’il y a des problèmes sérieux.

La Fédération camerounaise de football a besoin de partenaires mais surtout de partenaires sérieux. Ce que nous vendons c’est le football. Et pour payer les salaires, il nous faut de l’argent. Si nos partenaires ne nous accompagnent pas comme les clauses du contrat l’indiquent, il est donc normal que nous essayons de regarder ailleurs. Et dans ce cas, mon comité exécutif et moi-même avons pris la décision de regarder ailleurs. Et nous avons pris la meilleure décision. »

« Le contrat avec One All Sports a été signé à Yaoundé, à l’hôtel Mont Febe ». « Dans le cadre de l’exécution de cette convention, le nouvel équipementier s’engage à verser la somme d’1 milliard de FCFA par an à la Fédération camerounaise de football… soit un total de 3 milliards de FCFA à l’échéance contractuelle fixée… Le partenariat comporte également la fourniture en équipements d’une valeur d’un million d’euros par an pour les sélections nationales, et d’un bus de standing VIP pour les Lions Indomptables du Cameroun. – Yaoundé, le 9 août 2022 ».

Ce communiqué n’avait pas été publié parce que notre partenaire qui était en discussions avec d’autres équipes et autres nations ne voulait pas que les chiffres se sachent… »

« Je voulais juste être honnête avec vous et avec les camerounais… Certains ont pensé que nous avions quelque chose à cacher… Certains ont même essayé de dire à l’opinion publique que je me refaisais une santé financière. Mais ceux-là ils oublient que quand ils ont des difficultés, c’est souvent vers moi qu’ils se retournent pour que je les aide.

Il y a même un certain chanteur/rappeur, il oublie que pendant 2 ans, il a vécu à mes frais avec plus de 5000 euros par mois. Vous voyez donc que les intérêts changent très souvent. Quand ils sont dans le besoin, ils se font acheter par certaines personnes. » « La seule chose qui me guide c’est d’améliorer les conditions des footballeurs, de payer les salaires.

Quand les gens parlent de l’ancien équipementier (le Coq Sportif, Ndlr), les gens oublient que nous devons payer les salaires. Je prends l’argent ou ? De temps en temps j’avance mon argent personnel pour payer plusieurs choses. Nous ne sommes pas venus à la Fédération pour nous faire de l’argent. D’ailleurs ça se voit, même les aveugles retrouvent la vue avec ce que nous sommes en train de faire. »

Factures de l’ancien équipementier avec tous les paiements

« Vous verrez que rien n’a jamais été respecté. Ca été fait comme eux ils souhaitaient. Et pire, un contrat initial qui était de 750.000 Euros, je n’ai trouvé aucun PV qui donnait à l’ancien exécutif le droit de modifier ce contrat. Ils se sont donnés la liberté de casser ce contrat à 50% prétextant le Covid-19… Et beaucoup plus loin, ils ont cassé aussi la clause qui disait qu’on devait reverser à la Fecafoot une partie d’argent de la vente des maillots. Toutes ces choses ne sont pas correctes.

Et c’est très curieux, on nous pointe du doigt, mon exécutif et moi-même. Non ! Personne n’est heureux de sortir d’un mariage. Il n’y a rien de personnel. C’est une question de business ! Les joueurs ne voulaient plus des équipements du Coq Sportif. Ils ont dit « Président, vraiment trouvez-nous autre chose »…

J’ai appelé le président de cet équipementier. Je lui ai dit que ma trésorerie est tendue. Est-ce que… ? Ils m’ont répondu qu’ils avaient des problèmes en Chine… Et le lendemain, je reçois un e-mail, qui dit « Suite à l’accord obtenu avec le SG, nous vous paierons en plusieurs tranches »…. Le SG ne peut pas engager la Fecafoot.

Beaucoup plus loin, on revient un mois plus tard pour leur dire, vous devez vous acquitter de la dette que vous avez avec la Fécafoot T, on me dit Monsieur, vous devez ratifier l’accord verbal que nous avons eu avec le SG. Je sais que certains me prennent vraiment pour un idiot. Mais je ne suis pas idiot jusqu’à ce point-là ! On a voulu manipuler l’opinion en nous faisant croire que la Fifa… Non. La Fifa n’écoute que ce que leurs fédérations disent. Monsieur Tongue, ce qui me frustre très souvent c’est que certains disent « ces petits africains la ». J’ai vécu une grande partie de mon existence en Europe, 26, 27 ans. Je ne suis pas ce petit africain complexé. Je suis un africain décomplexé, qui tutoie les autres, qui respecte les autres. Mais j’ai horreur qu’on pense qu’on devrait nous mettre de côté. »

Sur la question du mandat du président de la Fécafoot

« Le mandat est de 7 ans Personnellement, je vais soumettre à mes patrons qu’on organise les élections dans 3 ans et 1 mois « (C’est-à dire après 4 ans).

Les sponsors

« L’argent n’aime pas le bruit. Ceux qui parlent de l’argent qu’ils n’ont jamais vu, évidemment ils écrivent un tas de conneries. Mais ceux qui ont découvert ça depuis le bas âge, ne sont pas impressionnés. »

A propos de l’audit

« L’audit est terminé. Les travaux ont été présentés aux délégués. Mandat m’a été donné de poursuivre les responsables. Mais vous comprenez bien que notre préoccupation aujourd’hui c’est la bonne tenue de notre Coupe du monde. Toutes les autres histoires sont en « stand-by ». Mais il est important que les gens soient face à leurs responsabilités. Il est important que les gens comprennent que gérer la chose publique n’est pas pareil que gérer ses propres biens. Il faut respecter la chose publique. »

Sur l’incarcération de Parfait Siki

« Je tiens à vous rappeler quelque chose. Quand vous êtes employé de la Fécafoot, vous avez des droits mais aussi des devoirs vis-à-vis de la Fécafoot. Ce que la Fécafoot ne peut pas accepter, c’est que vous servez des intérêts de quelques personnes tapies dans l’ombre. Je ne me substitue pas à la justice. La justice fait son boulot. La Fecafoot ce n’est pas Samuel Eto’o. Parce que beaucoup, certains patrons de presse, qui ne parviennent pas à payer les salaires de leurs employés depuis 2 ans, osent me donner des leçons… Ce qui n’est pas normal du tout !

Le respect, quand vous êtes patron, c’est de respecter le salaire de vos employés ou de vos collaborateurs. Ils écrivent des grands titres. Mais messieurs arrêtez ! Ce que vous devez faire si vous respectez le droit, c’est de payer les salaires de vos employés… Je vous prie de laisser la justice établir les responsabilités… Il faut respecter la justice de notre pays. »

Sur l’absence du ministre des Sports à la cérémonie du Ballon d’Or

« Vous me demandez de parler du patron du sport camerounais ? Vous me demandez de parler de quelqu’un qui a l’âge de mon père ? Et surtout vous me demandez de parler d’un chef… Dans l’éducation que j’ai on ne parle pas du Chef en public. On n’a pas d’opinion à donner vis-à-vis de son père en public. Si je veux m’adresser à mon papa, je sais où le trouver. Je lui dirai ce que je pense, mais ça restera toujours en privé. Mais je tiens à vous rappeler que le Secrétaire Général (SG) du service des sports était bien présent. Il représentait le ministre. Les courriers d’invitation ont bel et bien été envoyés à temps. Le ministre des Sports a eu un empêchement. Il a eu la gentillesse de se faire représenter par le SG « .

A propos de ses ambitions en politique

« Dans le football, on ne fait pas de politique. Il est important que chacun soit à sa place. Il faut que chacun d’entre nous reconnaisse ses qualités. Et moi, ou je me sens très à l’aise, c’est dans le football. J’ai eu beaucoup de chance de devenir le joueur que je suis devenu. J’ai eu la chance de côtoyer beaucoup de dirigeants… J’ai vu comment ça se passait. Je suis reparti à l’école pour avoir aussi cette connaissance-là. Et aujourd’hui je suis épanoui dans ce que je fais. Et la chance que j’aie c’est que j’ai le choix dans ma vie. Je ne fais que ce qui me plait. Des 54 pays d’Afrique, je connais au moins 40 chefs d’Etat. Ce n’est pas parce que je côtoie des chefs d’Etats que j’ai envie d’être un chef d’Etat. «

Fauteuil de la CAF ou de la FIFA ?

« J’ai beaucoup de boulot au Cameroun. Laissez-moi travailler. Ne me prêtez pas d’autres intentions ».