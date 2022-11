Cameroun : évaluation du redressement économique et social dans l’Extrême-Nord

Les résultats ont été présentés au cours du quatrième Comité de pilotage national du projet de redressement économique et social inclusif du Lac Tchad (Resilac), tenu récemment à Yaoundé.

Le projet de Redressement Economique et Social Inclusif du Lac Tchad (RESILAC) au Cameroun a contribué au redressement économique et au renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des communautés cibles de Mindif, Dargala, Koza et Mora, impactées par la crise sécuritaire actuelle, le changement climatique et autres facteurs.

A la suite des diagnostics communautaires, il ressort que 08 chantiers ont été réalisés sous forme d’activités à haute intensité de main d‘œuvre (HIMO) mobilisant 1 046 jeunes. Ces jeunes, après de formations spécifiques, ont effectivement lancé leurs activités génératrices de revenus (AGR agricoles, d’élevage, le petit commerce, la couture, piscicultures, etc.).

Pour leur autofinancement, 197 associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC) constituées de 4776 membres (dont 3 104 femmes) sont fonctionnelles et mobilisent à date près de 150 millions de FCFA, 183 microprojets collectifs financés, la mise en place de 40 champs école paysan, suivi des accompagnements en santé mentale et pratiques de soins ainsi que les activités de cohésion sociale et du vivre ensemble, les appuis à la structuration de 106 organisations à base communautaire (OBC) et aux communes, 21 conventions sur la gestion des ressources naturelles signées, etc.

Telles sont les principales réalisations du projet au profit des populations de la région de l’extrême Nord du Cameroun, présentées le 27 octobre 2027 au cours du quatrième Comité de pilotage national du projet RESILAC- Région de l’Extrême-Nord couplé à la clôture de la première phase.

La Coordinatrice Régionale de RESILAC a également dit sa satisfaction pour les résultats accomplis. Dans son propos, Hélène Roncery a indiqué que les effets du projet sont devenus réels, mais qu’« un véritable impact visible sur le long terme nécessite encore du temps et la continuité pour se confirmer ».

En rappel, le Resilac a pour objectif de de contribuer au redressement économique, et au renforcement de la résilience et de la cohésion sociale dans les territoires du bassin du Lac Tchad (le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria) les plus impactés par le changement climatique pour une durée de 04 ans. Il est cofinancé par l’Union Européenne (UE) et l’Agence Française de Développement (AFD) à hauteur de 36100 000 d’Euros, soit 5 millions d’Euros par l’AFD et 31,1 millions d’Euros par le Fonds Fiduciaire d’Urgence (FFU) de l’Union Européenne

Les travaux étaient présidés par le Directeur de la Coopération et de l’Intégration Régionale au Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), Charles Assamba Ongodo. C’était en présence de la Coordinatrice Régionale du Projet RESILAC, Hélène Rocery et des représentants des bailleurs de fonds.