Le Cameroun a évité “une guerre” avec la Guinée équatoriale (Com Mindef)

L’affrontement aurait eu lieu si le Cameroun avait réagi avec un coup de feu après l’empiétement, par la Guinée équatoriale en 2019, du territoire camerounais avec son tracé frontalier

Le processus qui a permis d’aboutir à la signature, à Malabo le 21 juillet, d’un accord de coopération en matière de défense et de sécurité transfrontalières entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, est à mettre au compte de l’option du “dialogue” choisie par la partie camerounaise, selon Yaoundé.

N’eût été cela, le tracé frontalier entamé par la Guinée équatoriale en 2019 avec son projet de mur, empiétant sur le territoire camerounais, aurait pu déboucher sur une “guerre”, d’après le chef de division de la Communication au ministère camerounais de la Défense, Cyrille Serge Atonfack Guemo, qui est revenue sur cette actualité dans l’émission Honneur et Fidélité du samedi 25 juillet 2020, sur la radio publique nationale.

“Après tout, que de regrets auraient été exprimés, si un seul coup de feu avait été tiré”, a questionné le capitaine de frégate. “Il est en effet à noter que depuis la survenue du malentendu sur le tracé frontalier en 2019, et tout au long du processus de clarification des positions, il n’y aura point eu ni démonstration de force, ni outrance discursive […] Le Cameroun et la Guinée équatoriale ayant depuis longtemps compris qu’il était dans leur intérêt à tous et chacun, d’épargner à leurs peuples, les affres d’une guerre inutile et incapacitante, une guerre dont seuls les marchands de canons sortiraient gagnants”, a-t-il ajouté.

“En pleine pandémie de belligérances engendrées par des ambitions surdimensionnées, le Cameroun démontre une fois de plus, que dans ses relations avec d’autres puissances, le dialogue reste non seulement du domaine du possible, mais que la paix par le dialogue est un code du génome, du génome camerounais”, a commenté le responsable du ministère de la Défense.