Cameroun-Extrême-Nord : le FAO octroie le matériel agricole de 300 millions de F aux populations

L’objectif de ce geste est d’autonomiser les victimes des conflits intercommunautaires.

Athman Mravili a procédé à la remise d’intrants et matériels agricoles à plus de 1 500 personnes dans l’arrondissement de Logone-birni, département du Logone-et-chari, région de l’Extrême-Nord.

Le but poursuivi est d’encourager une production plus importante, dans un climat de paix et de cohésion sociale, a indiqué Gabriel Mbairobe, ministre Camerounais de l’Agriculture, présent à l’éénement.

A travers ce projet, le gouvernement et le FAO entendent réduire les facteurs qui ont provoqué le conflit intercommunautaire sanglant, dont ces populations ont été victimes il y a bientôt un an, et qui a causé la mort de plusieurs personnes.

Concrètement, il s’agit des fertilisants, du matériel de pêche et d’aquaculture, et des semences améliorées pour cultures maraîchères céréalières entre autres qui ont été remises à ces populations.

Ce don est un appui du projet d’urgence financé à plus de 300 millions de FCFA par le Fao, institution spécialisée des Nations unies, pour l’alimentation dans son sens le plus large (agriculture, forêts, pêche et industries se rattachant directement à l’alimentation).

Au-delà de l’aspect matériel, ledit projet prévoit également l’organisation des séances de travail avec ces populations, dans une optique de renforcement des capacités en matière de gestion des conflits autour des ressources naturelles.