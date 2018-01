Cameroun : faible taux de réalisation des recettes budgétaires sur 9 mois (gouvernement)

L’Etat camerounais a rĂ©alisĂ© des recettes budgĂ©taires de l’ordre de 90,6% entre janvier et septembre 2017, contrairement Ă l’objectif de 3119,4 milliards FCFA fixĂ© en dĂ©but d’exercice, selon un rapport publiĂ© mardi par le ministère des Finances. Cette sous rĂ©alisation est imputable Ă la fois aux recettes internes (91,5%) et aux emprunts et dons (87,7%).

Au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2017, les recettes budgĂ©taires totales s’affichaient Ă 2825,8 milliards FCFA (+10,9%) en glissement annuel, une augmentation autant attribuable aux recettes pĂ©trolières qu’aux recettes non pĂ©trolières.

S’agissant des emprunts et dons, ils ont connu un accroissement de +34,1% du fait principalement de l’amĂ©lioration des dĂ©caissements au titre des prĂŞts projets et des emprunts bancaires, destinĂ©s notamment au financement des projets du Plan d’urgence triennal (PLANUT) et de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football 2019.

En ce qui concerne les dépenses budgétaires totales, qui se sont élevées à 2755,9 milliards FCFA à fin septembre 2017, elles connaissent une baisse de -1,5% en glissement annuel, principalement imputable aux dépenses courantes.

Le taux d’exĂ©cution des dĂ©penses courantes a ainsi Ă©tĂ© de 93,2%, celui des dĂ©penses d’investissement de 79,2% tandis que le service de la dette publique s’affichait Ă 85,6%

En rapport avec les engagements pris pour le programme Ă©conomique triennal (2017-2019) avec le Fonds monĂ©taire international (FMI), le gouvernement a annoncĂ© la poursuite de la mise en Ĺ“uvre des mesures prises depuis juillet 2017 aux fins d’assurer une bonne exĂ©cution du budget de l’État dans une conjoncture Ă©conomique difficile.

Les mesures y relatives concernent notamment le renforcement de la mobilisation des recettes non pĂ©trolières, la rĂ©gulation budgĂ©taire et le contrĂ´le de l’effectivitĂ© des dĂ©penses publiques.