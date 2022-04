Cameroun: faire le sport le jour du Seigneur

C’est ce à quoi un bon nombre de personnes se livrent le dimanche au détriment d’un possible exercice spirituel.

Chaque dimanche, ils sont nombreux qui prennent le chemin de l’église. Ils y vont pour se recueillir spirituellement et nourrir leurs esprits. Beacoup vous diront, ils est écrit, « l’homme ne vivra pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche ».

Par contre certains préfèrent aller faire sortir des déchets de leurs corps par la transpiration et l’ouverture des ports. C’est le cas de ceux-là qui ont décidé de faire de leur dimanche une journée pour les sports. C’est encore le cas ce dimanche 10 avril 2022. Il est 6H, le soleil peine encore à se lever. On est loin de la canicule qui sévit à Yaoundé ces derniers jours. C’est ainsi qu’on peut apercevoir plusieurs personnes, hommes comme femmes et même des enfants, vêtues de tenues de sports ou même de jogging pour certains. Placé au niveau du carrefour GP au quartier Melen, Yaoundé, ils longent la colline qui mène au carrefour mec en trottinant.

Arrivé au carrefour, c’est une autre ambiance qui nous attends comparée à celle de la semaine avec un fort marché et une importante circulation des véhicules et moto-cylistes. De ce carrefour jusqu’à la montée Ema Basile, c’est une véritable arène sportif. Tous en mode transpiration. On est très loin d’un culte d’église. Car même les musiques qui accompagnent les exercices physiques effacent le sentiment qu’il s’agit du jour du Seigneur.

Pour plusieurs riverains, c’est presqu’une habitude;c jour, en matinée, on pratique du sport de ce côté, mais les dimanches, c’est le record d’affluence.

A la question de savoir pourquoi choisir dimanche pour faire son sport, certains décrivent ce jour de moins contraignant contrairement aux autres jours de la semaine où il y a des engagements professionnels et le samedi, d’autres disent faire le ménage à la maison ou encore être pris par des engagements sociaux comme des mariages ou encore des deuils.

Par contre, certains confessent le faire par mimitisme, précisant que pour eux le dimanche est ainsi devenu le jour du sport.

Pour ce qui est d’aller à l’église, d’aucuns disent que chacun sait comment il sert Dieu, précisant que le plus important, c’est la santé.

Or à l’église on vite fait de contrecarré avec

1 Timothée 4:8, Exerce-toi à la piété; car l’exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir.