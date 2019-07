Cameroun : Faut-il exclure Clinton Njié de la sélection nationale ?

L’international camerounais vient tout juste de rejoindre le Dynamo Moscou, en provenance de Marseille. Mais, ce n’est pas sur le terrain qu’il s’est fait remarquer en premier. C’est à travers une vidéo de lui en plein ébat sexuel qu’il a choisi de défrayer la chronique. Pour l’image des Lions, doit-il être sanctionné ?

Clinton Njié est au cœur d’un fait divers au Cameroun et même au-delà. Et pour cause, samedi dernier, il a sur le réseau social Snapchat publié une vidéo de lui en plein ébat sexuel avec une jeune femme. Les Camerounais n’ont pas manqué de relayer cette sextape particulièrement explicite sur tous les réseaux sociaux. Et les commentaires à son égard ne sont pas vraiment flatteurs…

Le groupe de travail ministériel, installé par le ministre en charge des Sports le 24 juillet dernier et qui a pour mission d’élaborer un projet d’éthique et de déontologie des sélections nationales du Cameroun a un cas pratique sur lequel, il devra également se pencher pour travailler.

Jamais dans sa jeune carrière, Clinton Njié, qui aura 26 ans le 15 aout prochain, n’avait autant fait parler de lui. Pour expliquer dans quel contexte cette vidéo a été tournée, plusieurs versions insolites fusent. Mais ce qui reste constant, c’est cette vidéo où Clinton Njié est à la fois acteur et réalisateur d’un peu plus d’une minute dont la nature clairement pornographique nous empêche de la publier sur nos différents plates formes.

Personne ne peut reprocher à Clinton Njié de faire l’amour. Le seul souci, c’est qu’après avoir filmé une partie de ses ébats, il a publié la vidéo sur Snapchat, oubliant qu’il a une image à défendre sur les terrains et en dehors. D’abord vis-à-vis de lui-même, du club qui l’emploie et surtout pour l’image de la sélection nationale dont-il demeure malheureusement toujours à ce jour, un éternel espoir. Reste maintenant à savoir si les dirigeants de Dynamo Moscou et les autorités en charge du football camerounais prendront la chose à la légère.

Clinton Njié est récidiviste

Le problème aujourd’hui n’est pas de créer de vaine polémique pour savoir si la vidéo a été publiée volontairement ou pas. Ce d’autant plus que Clinton Njié est récidiviste. Quelle idée de filmer soit même ses ébats sexuels ? Surtout quand, toujours pour des problèmes de mœurs, on a déjà été sanctionné par la Commission d’éthique et de discipline de la Fécafoot. L’on se souvient qu’au lendemain d’un match perdu (0-1) face au Burkina Faso, à Beauvais, il avait été reproché à l’attaquant des Lions d’être monté dans sa chambre d’hôtel, nuitamment, avec deux files, la veille de cette rencontre amicale au cours duquel, il rata un penalty.

Il faut dire que depuis ses débuts professionnels à Lyon, le comportement de l’enfant de Buea agace ses dirigeants, aussi bien en club qu’en sélection. Le 13 octobre 2017, lors d’une conférence de presse, Rudi Garcia, l’entraineur de Marseille de l’époque, avait annoncé que son champion d’Afrique 2017 allait être sanctionné pour retour tardif, après une trêve internationale. Coutumier des arrivées tardives, la Fecafoot avait également blâmé Clinton Njié d’être arrivé « en retard » au rassemblement des Lions lors du match amical face aux Etalons, le 27 mai 2018.

Moscou, où industrie du sexe est très florissante

Un manque de professionnalisme qui empêche la carrière de l’ancien pensionnaire de l’Ecole de football des Brasseries du Cameroun de réellement décoller. Après des débuts prometteurs à Lyon (14 buts en 58 matchs), il est transféré à Tottenham. A Londres, comme surpris par la gloire (son salaire ayant été multiplié par quatre) son passage sera un échec. En deux saisons, 2015-2017, il disputera 14 bouts de matchs pour un but. Entrant très peu dans les plans de son entraineur Mauricio Pochettino, il sera prêté à l’Olympique de Marseille dans un premier temps, avant d’être transféré définitivement.

Joueur talentueux ayant une bonne pointe de vitesse, il sera néanmoins un véritable intermittent du spectacle à Marseille. Conséquence, dans la cité phocéenne, en deux saisons (2017-2019), il sera très peu titulaire. En 59 matchs, il manquera néanmoins 12 buts et offrira quelques passes décisives. Le nouvel entraineur de Marseille André Villas-Boas ne voulant pas de cet attaquant très irrégulier, il lui a trouvé un point de chute dans l’un des clubs phares de la capitale russe, le Dynamo.

Avant de chercher à savoir si Clinton Njié pourra changer son comportement, les autorités en charge du football camerounais doivent avoir la main lourde, afin que son cas serve d’exemple pour les générations futures. L’exclusion de Karim Benzema de l’équipe de France de Football, à cause d’une histoire de chantage à la sextape, n’a pas empêché les bleus d’tre champion du monde en 2018.