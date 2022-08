Cameroun-Fécafoot : la surprise Samuel Eto’o avec One All Sports

L’opérateur réputé dans le sport automobile a été officiellement retenu vendredi dernier comme équipementier des Lions indomptables.

Samuel Eto’o prend une nouvelle fois tout le monde à contre-pied. Après la rupture fracassante du contrat de la Fécafoot avec Le Coq Sportif, et avant ses suites devant la justice, l’instance faitière du football camerounais a annoncé vendredi dernier le nom de son nouvel équipementier. Alors que le Mondial 2022 approche à grands pas, le choix de l’instance présidée par Samuel Eto’o a de quoi surprendre.

«La Fédération Camerounaise de Football porte à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale que la société One All Sports a été retenue par la commission ad-hoc mise sur pied dans le cadre de l’appel d’offres international lancé en vue du recrutement d’un nouvel équipementier de la Fécafoot », a-t-on appris via un communiqué publié dans la soirée.

Cette convention de trois ans verra « le nouvel équipementier [s’engager à] verser à la Fécafoot une somme annuelle largement supérieure à celle proposée par les autres prétendants », promet la Fécafoot, sans préciser le montant en question, en raison de « la confidentialité contractuelle exigée par son partenaire. » Ledit partenariat prévoit également la fourniture d’un bus de standing VIP pour les Lions Indomptables, mais aussi d’équipements « à prix raisonnables » destinés aux supporters des équipes nationales.

De son côté, One All Sports n’a pas pour l’heure communiqué sur le sujet. Le compte Instagram de l’entreprise américaine, suivi par un peu plus de 3200 personnes, n’a plus été actualisé depuis le mois de janvier… 2019. Le site officiel de la marque met en avant les équipements destinés aux sports mécaniques. Point de trace de maillots de football donc. Et pour cause : One All Sports est vierge de toute expérience dans le domaine du football. Le Cameroun va donc être une grande première.

Dans les faits, One All sport revend des accessoires sportifs. Cette entreprise est l’initiative d’un seul homme, qui vivrait actuellement en Thaïlande. David Mendelsohn est de nationalité Australienne. Il est né en avril 1980. Sa société serait logée dans une boite postale du côté de Londres, en Angleterre. Les documents d’enregistrement de l’entreprise indiquent qu’elle a été créée en 2018.

À noter que Le Coq sportif, dont le contrat devait s’achever en décembre 2023, a assigné la Fécafoot en justice pour rupture abusive de convention, et réclame des dommages-intérêts. L’affaire est loin d’être terminée.