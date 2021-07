Cameroun- Fecafoot : les nouveaux textes réglementaires adoptés sont déjà contestés

Après l’adoption des nouveaux textes et statuts ce 13 juillet par l’Assemblée générale extraordinaire, le chronogramme prévoit désormais les élections au sein des ligues départementales puis régionales dans les prochaines semaines. Mais, certains acteurs s’apprêtent à saisir les juridictions sportives compétentes pour annulation…

C’est par 82 voix pour, 11 voix contre et deux bulletins nuls que les délégués à l’Assemblée générale extraordinaire de la Fécafoot ont adopté les nouveaux statuts, le code électoral, le code éthique, le code disciplinaire et le règlement financier . Un événement qui marque le lancement du processus électoral devant aboutir à la mise en place d’un nouvel exécutif à la tête du football camerounais. Le prochain président de la Fécafoot ne pourra faire plus de deux mandats. C’est l’une des principales résolutions prises lors de cette rencontre.

Contrairement aux statuts de 2012, on note l’augmentation de la représentativité du football professionnel. Celui-ci gagne désormais une place supplémentaire en Assemblée générale en passant de cinq à six délégués. Les délégués des régions régressent de neuf à six. On note également l’introduction des AG virtuelles à côté de celles en présentielles, pandémie du Covid-19 oblige. Aussi, en relation avec le projet de statuts proposés, les délégués ont soulevé la question d’une meilleure représentativité féminine de l’AG de la Fécafoot.

Après la journée de lundi fait de nombreux rebondissements, marquée par le rétropédalage du sous-préfet de Yaoundé II qui avait d’abord annulé le récépissé délivré pour la tenue de l’Assemblée générale extraordinaire de la Fécafoot avant de revenir sur sa décision, et la volte-face du ministre des Sports et de l’éducation physique qui donnait finalement son onction à la tenue de cette assise, les délégués venus des dix régions du Cameroun se sont bel et bien retrouvés ce mardi 13 juillet 2021 à l’Hôtel Mont Fébé, à Yaoundé.

Les travaux ont été présidés par Seidou Mbombo Njoya président intérimaire de l’instance faitière du football camerounais. Plusieurs anciens présidents de cette institution ont été conviés à participer, à titre d’observateurs, à ces travaux. Ces assises se sont déroulées sous les regards des représentants de la Confédération africaine de football (CAF) et de la Fédération internationale de football association (FIFA) qui y assistaient par visioconférence. Il s’agit respectivement de Jean Guy Blaise Mayolas, président de la Fédération congolaise de football et de Rolf Tanner, chef du Département de gouvernance des associations membres de la FIFA. Issa Hayatou, ancien président de la Confédération africaine de football et Hamad Kalbaba Malboum, le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun (CNOSC) y prenaient également part comme invités de marques.

Cette assemblée générale extraordinaire consacrée à l’adoption des textes réglementaires de la Fécafoot précède le processus devant aboutir à l’élection d’un nouvel exécutif à la tête de l’instance au mois d’octobre 2021. Un scrutin qui intervient après la sentence du Tribunal arbitral du sport (TAS) qui annulait le 15 janvier 2021 l’élection de 2018 ayant placé Seidou Mbombo Njoya et son exécutif à la tête du football camerounais. « Les conclusions de nos travaux doivent être le socle d’une nouvelle Fécafoot plus dynamique et moderne avec des textes qui assureront à notre Fédération l’harmonie et la sérénité, loin d’interminables conflits. Le football retrouvera ainsi sa place dans les stades, loin des prétoires», a espéré le président sortant sur sa page Facebook.

Cependant, plusieurs acteurs du football camerounais s’élèvent déjà pour contester la régularité de cette Assemblée générale extraordinaire et s’apprêteraient d’ailleurs à saisir les juridictions sportives compétentes pour plaider son annulation.