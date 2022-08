Une réunion du Comité exécutif de la Fecafoot s’est tenue, ce vendredi 26 août 2022, à Douala. Plusieurs importantes résolutions ont été prises.

Les 91 délégués de l’Assemblée générale de la Fecafoot sont attendus ce samedi 27 août 2022 à la salle de conférences de Best Western hôtel de Douala. Les membres de cette instance constituent le pouvoir suprême et l’autorité législative de la Fecafoot. Ils seront donc appelés à se prononcer sur les résolutions prises la veille par 17 des 18 membres du Comité exécutif.

La rencontre tenue sous la présidence de Samuel Eto’o Fils a permis aux membres du Comité exécutif de prendre un certain nombre de résolutions très importantes pour l’avenir du football camerounais. Au total, 17 résolutions ont été prises à l’issue des travaux. L’on note la suspension et non la radiation de François Kouedem, président de la ligue régionale de football de l’Ouest, en froid avec le président de la Fecafoot.

Guibai Gatama, un autre critique de la gestion de Samuel Eto’o fils, est révoqué comme membre du Comité exécutif. L’on apprend aussi dans le même communiqué, que l’Assemblée générale a adopté la révision à la hausse de la durée du mandat du président de la Fecafoot. En décembre 2021, Samuel Eto’o a été élu pour un mandat de quatre ans éventuellement renouvelable une seule fois.

Par ailleurs, le président de la Fécafoot a reçu mandat de ses pairs du Comité exécutif, d’engager des actions dans le but de recouvrer certains biens et fonds de l’instance. L’une des 16 résolutions sonne comme la chasse aux débiteurs, détourneurs et autres individus qui se seraient appropriés frauduleusement des biens de la Fecafoot.

«Le Comité exécutif donne mandat au président de la Fecafoot pour inviter les personnes ayant obtenu des fonds de la Fecafoot à produire les comptes d’emploi dans les meilleurs délais». Samuel Eto’o est aussi mandaté pour « engager à l’encontre des personnes débitrices, des procédures adéquates pour le recouvrement des sommes dues ».

L’ancien capitaine des Lions indomptables, élu président de la Fecafoot en décembre 2021, est aussi autorisé à investiguer et à dénoncer éventuellement les personnes s’étant appropriées à des fins personnelles, les exonérations douanières et fiscales obtenues par la Fecafoot auprès du ministère des Finances.

Communiqué final comex–du-26-08-2022-A-DOUALA