Cameroun – Fecavolley : trois sélections nationales affûtent leurs armes

En prélude aux prochains championnats d’Afrique de volleyball, dames et messieurs, et au championnat du monde, féminin, U19, Bello Bourdanne, le président de la Fecavolley a procédé à l’installation des nouveaux membres des staffs techniques.

La salle de conférence de l’hôtel des députés a connu une ambiance particulière ce 29 mai. Bello Bourdanne , le président de la Fédération camerounaise de volleyball, (Fecavolley), seul homme reconnu comme patron du volleyball camerounais par le ministère en charge des Sports, le Comité national olympique et sportif du Cameroun, la Confédération Africaine de Volleyball (CAVB) et la Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), a procédé à l’installation des nouveaux membres des staffs techniques des sélections nationales, dames et messieurs.

Avec trois sélections nationales qui sont appelées à défendre les couleurs camerounaises sur la scène internationale, Bello Bourdanne, le président de la réconciliation, a très vite fait de passer à l’action, en mettant ses équipes en stage jusqu’au 11 juin. Un regroupement qui permettra aux différents staffs techniques de procéder aux premiers choix, afin de ne garder que les meilleurs éléments devant leur permettre d’atteindre leurs objectifs. Les joueurs ainsi retenus seront progressivement rejoints par les expatriés lors des autres stages.

La bande à Blaise Re-niof Mayam, directeur technique national, Peter Nonembroich, le manager-sélectionneur, Lavoisier Yende, entraîneur national A, dames, et les autres sont à pied d’œuvre. A commencer par l’équipe nationale fanion féminine, triple tenant du titre, qui va remettre son trophée en jeu à domicile lors de la 21ème édition des Championnats d’Afrique du 6 au 18 août prochain. Puis les seniors messieurs prendront le relais dès le 26 août au Caire en Egypte pour la même compétition en messieurs. « L’objectif chez les seniors dames et messieurs est de jouer les premiers rôles, à savoir remporter le trophée», a précisé le président de la Fécavolley.

Ces deux sélections ayant conquis depuis des années les cimes du volley-ball continental, voire mondial. Mais avant les deux sélections fanion, les U19 dames sont attendues en Croatie pour les Championnats du monde de leur catégorie. Une première pour le Cameroun. Et sans être moins exigeant, le patron de la Fédération ne veut pas non plus jouer les figurants : «nous allons tout faire pour avoir la meilleure sélection possible afin d’avoir la meilleure prestation possible et aller le plus loin possible», assure-t-il.

Le come-back de Peter Nonembroich

« Je vais mettre tout mon savoir-faire », telle est la première déclaration forte du Manager-sélectionneur des équipes nationales séniors dames et messieurs. C’était ce 29 mai à l’issue de la cérémonie de l’installation officielle des membres de l’encadrement technique des différentes sélections au sein de la Fédération Camerounaise de Volleyball (Fecavolley).

Le technicien allemand qui est de retour au Cameroun, après un premier passage de 10 ans, entre 2006 et 2016, a fixé les objectifs : « Je suis très content pour le volleyball camerounais qui a gagné ces titres-là (Trois fois championnes d’Afrique…Ndlr). Mais les titres sont acquis et dans le sport il y a une loi très simple et très claire chaque compétition est une nouvelle compétition, on doit jouer et on va essayer de faire le meilleur résultat possible et bien sûr de gagner cette compétition. C’est ça l’objectif. ».

Avanty d’ajoute que, « le titre sera en jeu au mois d’août et on va chercher. Bref soyez sûr que je vais mettre tout mon savoir-faire, mon expérience. (…) On va tout faire pour que cette équipe joue bien à Yaoundé, croyez-moi. »

Chaque rythme correspond à un nouveau pas de danse, le nouvel exécutif de la Fécavolley a choisi un nouvel équipementier sportif d’origine allemande « Puma » pour habiller les présélectionnées. Haut en vert portant le nom de « Cameroun Volley-ball » en rouge, le dossard en jaune, short en noir, des couleurs qui interpellent les joueuses comme quoi elles défendent la nation.