La bataille de leadership entre Samuel Eto’o et le ministre Moulle Kombi pour le contrôle des Lions était au menu de l’émission « Clubs d’Elites » ce dimanche sur Vision 4. Le secrétaire général du ministère de la Communication a profité de cette antenne pour tacler le président de la Fécafoot.

La sortie de Félix Zogo qui n’a jamais brillé par son intelligence, ne cesse de faire grand bruit. Interrogé sur la thématique Minsep-Fécafoot : l’éternel bras de fer, cette situation ubuesque entre la fédération camerounaise de football et le ministère des Sports qui se livrent des échanges épistolaires et médiatiques au sujet du maintien ou non de Toni Conceicao sur le banc de touche des lions indomptables du Cameroun, l’enseignant s’est montré maladroit. Le Pr Félix Zogo n’a pas mis les gants pour parler des échecs répétés de Samuel Éto’o dans ses entreprises privées.

« La Fécafoot est au-dessus de ce que représente Samuel Eto’o. Il a entre les mains un objet qu’il ne représente pas…Tout ce qu’il a touché après sa sortie des terrains s’est soldé par un échec…, a indiqué Félix Zogo.

Plus loin dans l’émission, le professeur a déclaré « Depuis qu’il a été capitaine de l’équipe nationale, je relève les faits, il a été capitaine de l’équipe nationale, on sait ce qu’il en est advenu, 2010 en Afrique du Sud, 2014 au Brésil. Il nous a ramené deux play-boys ici en la personne de Seedorf en guise d’entraîneur et Kluivert. On sait ce qu’il en est advenu de ses propres affaires, quand il veut faire des affaires… »

Pour Félix Zogo, Samuel Éto’o n’a pas les aptitudes managériales requises pour diriger l’instance faîtière du football camerounais « la fécafoot pour le moment est au-dessus de ce que vaut Samuel Éto’o, il s’y est retrouvé. Il a entre les mains un objet qu’il n’a pas la capacité de gérer, qu’il n’a pas encore la capacité de maîtriser, le football au Cameroun n’est pas une question technique, c’est une question socio-politique… »

Lancé dans sa démonstration, il a rajouté, « Le nom qui est sorti, il y a un nom qui est sorti, on dit aujourd’hui que c’est un fake… Mais de vous à moi quels sont les acquis de cet ancien capitaine des lions indomptables, ce capitaine que nous adorons, mais de là à être entraîneur des lions, ça prouve encore, si jamais il s’avérait, que le président de la Fécafoot y pensait, cela prouve qu’il n’est pas à sa place, il n’a encore rien compris du football, et des enjeux de la gestion du football. »