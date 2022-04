Cameroun-fête du travail 2022 : voici l’intégralité de la déclaration du ministre Grégoire Owona

Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale invite les acteurs du monde du travail à la réflexion et la poursuite du dialogue social à l’occasion de la fête du Travail le 1er mai 2022.

« Chers acteurs du monde du Travail, la célébration de la 136è édition de la fête internationale du travail nous offre l’occasion d’apprécier le chemin parcouru en matière de promotion du Travail décent et de la justice sociale malgré la pandémie à Covid-19 qui a bouleversé l’ordre du travail. Mais fort heureusement, la riposte nationale a été organisée à la hauteur du défi sous la très haute impulsion du président de la république Paul Biya.

Grâce à votre sens de responsabilité et la résilience dont vous avez fait preuve sous la conduite du Premier ministre chef du gouvernement, nous avons préservé les emplois, sauvegardé la paix sociale et maintenu la productivité des entreprises qui connaissent cependant, il faut le souligner, d’énormes difficultés que nous devons pourtant surmonter ensemble. Nous devons plus que jamais rester mobilisés face aux évolutions qui impactent le monde du travail pour en faire de véritables opportunités.

Au cours de cette édition de la journée internationale du travail, placé sous le thème « monde du travail, lutte contre le Covid-19, protection des emplois et productivité », je vous invite à la réflexion et à la poursuite du dialogue social afin d’élaborer ensemble des propositions et convenir des actions à mener pour un monde du travail plus sain et plus juste sur la voie du progrès social tracé par le président de la République Paul Biya. Bonne fête à tous, bonne fête à tous les acteurs du monde du travail. »