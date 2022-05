Cameroun-fête nationale : le défilé va durer 45 minutes

De sources officielles, c’est temps que mettra le défilé civil au boulevard du 20 mai à Yaoundé.

Comme un match de football, le défilé de l’édition 2022 de la fête nationale mettra 90 minutes. 45 minutes consacrées au civil et 45 autres minutes réservées aux troupes. A la seule différence qu’ici, il n’y aura ni mi-temps, ni prolongation. Ce d’autant plus que la réception a été annulée, Covid-19 oblige.

En effet, après deux ans d’absence en raison de la pandémie à coronavirus, le défilé civil et militaire est de retour à la fête nationale. Mais, à l’occasion du cinquantenaire de l’avènement de l’Etat unitaire au Cameroun, la parade comporte une configuration particulière. Pour ce qui est du défilé civil, il se déroulera sous un format réduit.

Le nombre de carrés sera de 50. Chaque carré comportera 49 personnes (7×7). Quant aux modules, ils seront constitués ainsi qu’il suit : 14 établissements scolaires au niveau du primaire ; 14 établissements au niveau secondaire ; deux écoles normales des instituteurs de l’enseignement général, trois structures de formation professionnelle de Yaoundé.

La parade civil connaîtra aussi le passage de quatre structures extra-scolaires, 11 établissements de l’Enseignement supérieur repartis en quatre blocs. Les élèves du primaire et du secondaire vont exécuter les chats patriotiques préparés pour la circonstance, explique le directeur de l’Education civique et de l’Intégration nationale au ministère de la Jeunesse et de l’Education civique, Maha Hadja épse Ibrahim. C’est dans un entretien accordé au quotidien national bilingue Cameroon tribune.

La même source indique que sur les 45 minutes allouées au défilé civil, tous les établissements scolaires, supérieurs et extra-scolaires ont droit à 30 minutes. Les 15 autres minutes sont réservées au passage des partis politiques représentés au Parlement. Et pour tenir ce pari du temps, des répétitions se poursuivent. Après la répétition modulaire qui a eu lieu mercredi 11 mai, la répétition des établissements scolaires et supérieurs aura lieu lundi 16 mai, avant la répétition générale au boulevard du 20 mai.

Le thème de cette 50è édition de la fête nationale du Cameroun est « Forces de Défense et de Sécurité, au service du peuple pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale, gage de l’émergence du Cameroun ».