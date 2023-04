Cameroun : fin de l’initiative Heal By Hair édition 2023

Le mouvement dédié à la promotion de la santé mentale à travers les coiffeuses a connu son apothéose hier mercredi, 26 avril à Douala. C’est au terme de quatre jours riches en apprentissage et expérience.

Débuté le 23 avril 2023, Heal By Hair porté par Bluemind Foundation, a choisi le Cameroun pour sa troisième édition. La cérémonie de clôture de l’initiative observée hier dans un hôtel de la capitale économique, a drainé du beau monde tant de la sphère médicale que de l’industrie cosmétique. Invité à prendre la parole en premier lieu, Christian Bella le représentant du ministère de la Santé publique remercie l’organisatrice de Heal By Hair.

Pour lui, les coiffeuses et désormais ambassadrices formées pendant quatre jours par des experts sont maintenant aptes à parler santé mentale. Le responsable de la sous-direction de la santé mentale au ministère camerounais de la Santé publique termine en promettant l’accompagnement de son département ministériel à la fondatrice de la Bluemind Foundation.

Pour cette dernière, accompagner les femmes coiffeuses en leur offrant des formations gratuites en santé mentale constitue un hommage rendu à celles-ci. « C’est partant de l’expérience que dans les salons de coiffure, on se parle de nos réalités sociales et culturelles ; non seulement on parle dans ces espaces de beauté féminins, mais on y voit régulièrement souvent la même coiffeuse », témoigne Marie-Alix De Putter, presidente-fondatrice de Bluemind Foundation.

Celle-ci n’oublie pas les partenaires qui ont contribué à la réussite de la troisième édition de Heal By Hair. Il s’agit entre autres de Lana Bio Cosmetics, le Fonds d’innovation pour le développement (FID), le Syndicat des coiffeuses camerounaises, Omenkart, Fisco Sarl, tc.

Quant aux coiffeuses, bénéficiaires de la formation en santé mentale, elles se disent reconnaissantes à l’endroit de Bluemind Foundation car se disent-elles à présent outillées à identifier les personnes ayant les problèmes psychologiques et psychiatriques et de leur apporter les premiers secours. « À force d’écouter les femmes avec attention dans nos salons de coiffure, on essaie de les comprendre, de les interpréter et d’y apporter des solutions en les orientant », déclare Jeanette Toukam, déléguée de la troisième promotion de coiffeuses en santé mentale Heal By Hair.

Ce sont 16 lauréates honorées par des attestations à elles remises. Elles se rattachent aux 95 autres ambassadrices certifiées en santé mentale en Afrique formées par Blumenind Foundation.

La quatrième édition de Heal By Hair de la Bluemind Foundation a été prise pour l’an prochain avec encore plus d’innovation, disent les organisateurs.