Cameroun : fin de mission pour la directrice régionale de l’AUF

Après deux ans et demi de travail au service de la direction Régionale Afrique Centrale et Grands-Lacs de l’AUF, le Pr Aïssatou Sy-Wonyu s’envole vers de nouveaux horizons.

Arrivée à la direction régionale de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), Afrique central et grands Lacs, le 1er septembre 2020, le Pr Aïssatou Sy-Wonyu annonce la fin de mission. C’était au cours d’une cérémonie organisée jeudi 02 mars 2023 à Yaoundé, siège de la direction régionale. Plusieurs membres du gouvernement et des universitaires ont pris part à cette cérémonie d’au revoir.

Dans sa liste de grandes réussites pendant son mandat, elle cite entre autres le Statut National Etudiant-Entrepreneur (SNEE). Un projet validé un mois avant la fin de sa mission. Ledit projet permettra aux universités de structurer l’accès des étudiants à l’idée d’entreprendre pendant leur cursus. Ce module sera reconnu par le gouvernement sous forme d’éléments dans le diplôme de fin de formation.

La directrice régionale de l’AUF a œuvré pour l’adoption du « Manifeste pour une diplomatie scientifique francophone. » Un document de référence qui propose une méthodologie et des thématiques prioritaires de coopération internationale et de partenariats dans l’espace francophone, portés par les gouvernements et soutenus par un réseau mondial d’experts et de scientifiques francophones. Le « Manifeste » a été adopté dans les sept pays de la région dont elle a la charge. Elle a milité pour le soutien de la recherche à travers les collèges doctoraux au Cameroun et au Tchad.

Collaboration avec le gouvernement camerounais

Sa mission n’a pas été un long fleuve tranquille. C’est du moins ce que laisse entendre le secrétaire général du ministère camerounais de l’Enseignement supérieur, Pr Wilfred N. Gabsa.

Pr Aïssatou Sy-Wonyu, est « une dame travailleuse, coriace, tenace qui se fixe des objectifs difficiles et fait tout pour qu’ils se réalisent », reconnaît le SG. Il fait savoir qu’ils ont travaillé sur les acquis de validation de l’expérience qui est encore en cours. Sur la : « refonte des écoles doctorales au Cameroun, en pleine implémentation » ; « le volet étudiant-entreprendre dont le statut a été validé récemment par le ministre de l’Enseignement supérieure » et sur la « refonte des curricula des facultés classiques.»

« Nous allons consolider ce que nous avons eu à faire pendant son séjour au Cameroun. », a déclaré le SG du MINESUP, Pr Wilfred N. Gabsa.

Il est important de préciser que le Cameroun, le Tchad, la République du Congo, la RCA, le Burundi, la RDC et le Gabon constituent les 7 pays de la région Afrique centrale et grands Lacs dont le Pr Aïssatou Sy-Wonyu avait la direction. Elle sera désormais à la direction de l’Afrique australe et océan indien, pour l’implémentation et de consolidation de la stratégie 2021-2025.